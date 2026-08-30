Islandia le dijo "no" a reanudar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea en un referéndum ajustado pero definitivo: el 52,8% de los votantes rechazó retomar el diálogo con Bruselas, frente al 47,2% que se manifestó a favor, según los datos finales difundidos por la cadena pública RUV tras el recuento total. La participación fue del 82,5%, el nivel más alto desde los comicios de 2009 que siguieron al colapso financiero que derrumbó al gobierno islandés de entonces, una señal de que el debate europeo movilizó al electorado con una intensidad inusual. El resultado pone punto final a un largo recorrido diplomático: Islandia solicitó formalmente el ingreso a la UE en 2009, congeló el proceso cuatro años después y retiró oficialmente su candidatura en 2015. El referéndum de este domingo, convocado por la alianza de centroizquierda en el poder desde 2024 como parte de su compromiso de someter la decisión al voto popular por primera vez, cierra esa historia con un veredicto democrático claro.

El debate previo al comicio giró en torno a tres ejes: la protección de los recursos pesqueros —columna vertebral de la economía islandesa y fuente de históricas tensiones con la UE—, la soberanía nacional y el costo de vida. La integración a la UE implicaría para Islandia ceder parte del control sobre sus caladeros, una concesión que los sectores más euroescépticos presentaron como inaceptable. El contexto geopolítico añadió una dimensión adicional al debate: las pretensiones de Donald Trump sobre Groenlandia instalaron en la región ártica una sensación de vulnerabilidad que, paradójicamente, algunos sectores utilizaron tanto para abogar por el paraguas de la UE como para defender la independencia de decisión de un Estado pequeño frente a potencias externas. La opción favorable a la integración lideró el escrutinio durante la primera etapa del recuento, pero el vuelco en el tramo final del cómputo definió el resultado.

El rechazo islandés llega en un momento en que la UE ya enfrenta sus propias tensiones internas y el proceso de ampliación avanza con dificultades en los Balcanes y en países como Ucrania y Moldavia. Para Bruselas, la negativa de Islandia —un país rico, estable y ya integrado al espacio económico europeo a través del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo— es un revés simbólico que confirma que la adhesión formal a la UE ya no es percibida como un destino inevitable ni deseable para todos los países europeos que no pertenecen al bloque. Para los islandeses, en cambio, el 52,8% que votó por el "no" eligió preservar la soberanía sobre sus recursos naturales en un momento en que el mundo se reorganiza a una velocidad que hace más valiosa, no menos, la capacidad de decidir por cuenta propia.