El cadáver del rehén entregado en Gaza a Israel porel grupo terrorista Hamás y Yihad Islámica fue identificado como el del israeloargentino Lior Rudaeff, según anunció hoy el ejército israelí. "Tras el proceso de identificación realizado por el instituto nacional de medicina legal (...), el ejército israelí informó a la familia de Lior Rudaeff que ha sido repatriado para ser enterrado", indicó un comunicado militar.

Rudaeff, que trabajaba como chófer de ambulancia de manera voluntaria, fue asesinado el 7 de octubre de 2023, el día del ataque del grupo terrorista Hamás, que desencadenó la guerra en Gaza, en el kibutz Nir Yitzhak mientras intentaba protegerlo junto con otros cuatro habitantes. Tenía 61 años y su cuerpo fue llevado ese mismo día a la Franja.

Hamás y sus aliados tienen que entregar aún cinco cadáveres de rehenes (cuatro israelíes y un tailandés) como parte del acuerdo de tregua en Gaza, que entró en vigor el 10 de octubrepasado bajo la presión de Estados Unidos.

Pese a los momentos de tensión y varios estallidos puntuales de violencia, la frágil tregua continúa en Gaza. Israel ha acusado varias veces a Hamás de ralentizar el proceso de devolución de los cadáveres, mientras el grupo islamista alega que muchos restos están sepultados bajo los escombros de Gaza, devastada por la campaña israelí.

"No transigiremos en este punto, y no escatimaremos ningún esfuerzo hasta que hayamos traído a todos los rehenes, hasta el último", enfatizó la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

