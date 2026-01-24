David y Ariel Cunio, los hermanos argentinos que estuvieron secuestrados 738 días en poder de la organización Hamás, afirmaron que lo peor que les tocó soportar fue la “tortura psicológica” que sus captores infringieron sobre ellos en Gaza.

También aseguraron que pudieron mantenerse con vida a pesar de que todos los días eran amenazados de muerte.

En una entrevista con la señal latinoamericana de noticias DNEWS, los hermanos relataron cómo atravesaron los 738 días de cautiverio tras haber sido secuestrados en el masivo atentado terrorista perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, dejando un tendal de muertos y heridos.

David tenía 34 años en la madrugada en la que su vida y la de miles de israelíes cambió para siempre. Fue secuestrado junto a su esposa Sharon y sus hijas, las gemelas Emma y Yuli de tres años, que luego fueron liberadas. Y Ariel, de por entonces 26 años, fue capturado junto a su novia Arbel.

“Es un trauma”, comentó Ariel al reflexionar sobre cómo es su vida después de haber estado en cautiverio en casas y garajes de terroristas.

Reveló que a veces habla con su pareja, Arbel, y ambos tratan de armar el “rompecabezas” de lo que fue aquel día en el que los terroristas irrumpieron en el kibutz en el que vivían y se los llevaron a fuerza de golpes y amenazas.

David pasó gran parte de los 738 días bajo tierra, en túneles, rodeado de explosivos, sin poder ver el sol y agobiado por la falta oxígeno.

“No te querés morir de ninguna manera. No te querés morir, pero tenés mucho miedo. Cuando estábamos camino a Gaza el 7 de octubre, yo pensaba que me iban a cortar la cabeza, que me iban a dar un tiro en la cabeza o que me iban a pegar hasta morir”, comentó.

Y continuó: “En ese momento no puedes creer que esa es tu realidad. No puedes creer. No puedes creer que no vas a levantarte y que todo haya sido un mal sueño. Lo más difícil fue la tortura mental. Lo peor fue que me agarraron a mis hijas y a mi mujer. Y lo mejor fue cuando ellas, mi mujer y mi hija, salieron. Me dejaron ver por la tele que ellas habían sido liberadas”.

Al reflexionar sobre la situación en Gaza, David expresó que los responsables que la situación humanitaria en la ciudad es de Hamás, dado que la organización mantiene el control político y social de la población palestina. “Hamás sabe hacer propaganda, pero es responsable de los chicos que están muy delgados o muertos en Gaza”, enfatizó.

Sobre ello, Ariel expresó: “El mundo tiene que entender quién es responsable de eso. El responsable es Hamás. También lo es Irán. Son responsables. Israel no va a atacar si no lo atacan. Israel sólo se defiende. Cuando estuvimos adentro, Hamas nos decía: vos te vas a morir acá. Mucha gente opina sin haber nunca confrontado con un terrorista”.