Javier Milei se reunió con Benjamín Netanyahu en Nueva York y volvió a ratificar su respaldo a Israel

El presidente Javier Milei se reunió este jueves con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante su última jornada de actividades en Nueva York. El encuentro se desarrolló a puertas cerradas en la sede de las Naciones Unidas y se extendió durante aproximadamente 20 minutos.

La reunión se produjo después de la participación de Milei en la Asamblea General de la ONU y de su exposición ante empresarios, banqueros e inversores en el Economic Club de Nueva York. El mandatario argentino cerró así su agenda oficial en Estados Unidos antes de emprender el regreso a la Argentina.

Antes del encuentro, Milei había anticipado públicamente su posición respecto de Israel. En declaraciones realizadas en Nueva York, afirmó que su “apoyo a Israel es incondicional” y sostuvo que ese país representa, según su visión, “la máxima defensa de los valores de Occidente”.

El Presidente también había expresado un fuerte respaldo personal a Netanyahu. Un día antes, al ser consultado por la reunión prevista, lo definió como un “líder extraordinario” y afirmó que, sin su conducción, tenía dudas sobre la continuidad de Israel como Estado.

El encuentro bilateral se produjo en un contexto marcado por la situación en Medio Oriente, la guerra en Gaza y las tensiones regionales vinculadas con Irán. Según la información difundida sobre la reunión, ambos dirigentes analizaron el escenario internacional y la situación de la región.

La relación entre Milei y Netanyahu forma parte del alineamiento internacional que el Gobierno argentino viene profundizando desde el inicio de la actual administración. El Presidente ya había viajado a Israel y mantenido encuentros con las principales autoridades de ese país, además de expresar en distintos ámbitos su respaldo al derecho de Israel a defenderse frente a ataques terroristas.

La posición argentina también quedó expuesta durante el discurso de Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí el mandatario cuestionó el tratamiento que, según su visión, recibe Israel dentro del organismo internacional y vinculó esa postura con sus críticas más generales al funcionamiento de Naciones Unidas.

La agenda de Milei en Nueva York también estuvo atravesada por otro de los ejes de su política exterior: el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. Durante su discurso ante la ONU, reiteró que se trata de una “causa nacional” y reclamó al Reino Unido retomar las negociaciones diplomáticas.

El vínculo con Israel tiene además un punto de contacto con ese reclamo. La empresa israelí Navitas Petroleum participa del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas, junto con la británica Rockhopper Exploration. La cuestión había sido mencionada como uno de los posibles temas del encuentro entre Milei y Netanyahu, aunque el Gobierno argentino no confirmó que haya formado parte de la conversación privada.

Con la reunión con Netanyahu, Milei cerró una gira que incluyó su participación en la Asamblea General de la ONU, encuentros políticos y actividades destinadas a presentar ante inversores internacionales la situación económica argentina. El Presidente tiene previsto regresar este jueves por la noche y arribar a Buenos Aires durante la mañana del viernes.