La grave crisis migratoria sufrida en el enclave español de Ceuta cruzó las fronteras ibéricas para provocar un contundente terremoto político en el corazón de la Unión Europea. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, hizo oficial la suspensión temporal de los acuerdos de libre circulación del espacio Schengen con España, ordenando la reintroducción inmediata de controles en puertos y aeropuertos para las conexiones marítimas y aéreas entre ambos países. Aunque la medida se aplicará de forma aleatoria y únicamente a ciudadanos no comunitarios para salvaguardar el turismo veraniego y el tránsito de ciudadanos europeos, el Gobierno transalpino justificó la decisión como un paso extraordinario para blindar su propia seguridad nacional ante posibles derivaciones del histórico éxodo registrado en el norte de África.

La reacción desde la capital española no se ha hecho esperar, derivando en un choque diplomático entre dos de los principales socios del Mediterráneo. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, condenó rotundamente la iniciativa de Roma y convocó al embajador italiano en Madrid para pedir explicaciones formales, una postura respaldada enérgicamente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Quien viajó directamente a Ceuta para denunciar un "ataque a la integridad territorial", rebatió el movimiento de Meloni difundiendo datos oficiales de la agencia europea Frontex que demuestran que las entradas irregulares en Italia duplican a las registradas en las costas españolas, evidenciando el trasfondo político del movimiento transalpino.

Este tenso pulso entre Madrid y Roma se produce en un momento en que la situación fronteriza en la ciudad autónoma comienza a estabilizarse tras días de caos y angustia humanitaria. El Ministerio del Interior español confirmó que prácticamente la totalidad de las cerca de 50.000 personas que lograron cruzar a nado e irrumpir en territorio español ya han sido devueltas a Marruecos —unas 48.300 restituciones— gracias a los protocolos activados con Rabat. Sin embargo, el saldo trágico de al menos 57 muertos y las secuelas geopolíticas dejan al descubierto la profunda fragilidad de la política migratoria común europea y la facilidad con la que un episodio de extrema tensión fronteriza puede resquebrajar los pilares del espacio comunitario.