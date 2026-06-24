El presidente Javier Milei recibirá el lunes 29 de junio en Buenos Aires al senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y principal candidato opositor de cara a las elecciones presidenciales de Brasil en octubre, en un gesto de respaldo político que llega en medio de una tensión creciente entre la Casa Rosada y el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. El encuentro, confirmado por fuentes oficiales, se producirá en el marco de la conferencia internacional organizada por la Israel Allies Foundation, un foro que reunirá entre el 28 y el 30 de junio a legisladores, diplomáticos y funcionarios de toda América Latina en la capital argentina para debatir los Acuerdos de Isaac y la agenda de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Al día siguiente, el 30 de junio, Milei partirá hacia Asunción para participar de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, lo que convierte la reunión con Bolsonaro en un prolegómeno de alto voltaje político regional.

El encuentro no es casual ni sorpresivo: Milei y el bolsonarismo comparten una sintonía ideológica que viene escenificando públicamente desde hace años, y la última coincidencia registrada entre ambos fue en marzo pasado durante la asunción de José Antonio Kast en Chile. El mandatario argentino ya expresó en reiteradas oportunidades su apoyo a las aspiraciones presidenciales de Flávio Bolsonaro, cuyo hermano Eduardo fue condenado la semana pasada a cuatro años de prisión por presionar a la administración Trump para boicotear el juicio que terminó con su padre condenado a 27 años. El contexto político brasileño le da una dimensión adicional al encuentro: Lula acaba de llamar "traidores a la patria" a los hijos del expresidente, y la reunión Milei-Bolsonaro en Buenos Aires equivale a una respuesta simbólica desde la capital del principal aliado regional del líder opositor.

La elección del marco —la Israel Allies Foundation, un foro de cooperación estratégica con Israel— no es menor en el contexto regional actual. Brasil y Argentina mantienen posiciones opuestas respecto al conflicto en Medio Oriente: Lula ha criticado la política israelí en Gaza y rechazó alinearse con Washington en el conflicto con Irán, mientras Milei ha sido el líder latinoamericano más explícito en su respaldo a Israel y al eje Trump-Netanyahu. Reunirse con el principal adversario electoral de Lula en un foro dedicado a la cooperación con Israel, un día antes de una cumbre del Mercosur donde ambos mandatarios deberán sentarse en la misma mesa, es una provocación diplomática calculada que refleja hasta qué punto la relación entre Buenos Aires y Brasilia ha llegado a un punto de quiebre ideológico difícil de disimular.