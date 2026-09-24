El presidente argentino, Javier Milei, culmina su gira internacional en la ciudad de Nueva York con una agenda centrada en la geopolítica y la atracción de capitales privados. En el marco de su última jornada de actividades, el jefe de Estado mantendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la que abordarán cuestiones estratégicas de la agenda internacional y ratificarán el alineamiento político entre ambos países. El cónclave se desarrollará en paralelo al impacto de sus recientes declaraciones sobre el conflicto en Medio Oriente y en medio del debate sobre la exploración de recursos naturales en el Atlántico Sur.

Posteriormente, el mandatario ofrecerá una exposición ante los miembros de The Economic Club of New York, uno de los ámbitos empresariales y financieros más tradicionales del escenario norteamericano. Durante su disertación, el Presidente detallará las reformas estructurales implementadas por su administración para incentivar el flujo de capitales hacia el país. La presentación dará continuidad al mensaje emitido previamente en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde convocó de manera directa a los ejecutivos globales a invertir en el desarrollo energético del yacimiento Vaca Muerta.

Durante su alocución en el foro multilateral, el gobernante remarcó que la apertura a las inversiones extranjeras excluye a las firmas que participen en la explotación de recursos bajo ocupación externa ilegal en las Islas Malvinas. El mandatario sostuvo que la Argentina adoptará una posición firme ante la falta de avances en las resoluciones del organismo e insistió en el reclamo de soberanía. Tras concluir su agenda en la institución financiera neoyorquina, la comitiva oficial emprenderá el vuelo de regreso a Buenos Aires, con arribo previsto para la mañana del viernes.