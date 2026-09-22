Milei llegó a Nueva York y se reúne con Marco Rubio antes de su discurso ante la ONU

El presidente Javier Milei llegó este martes a Nueva York, donde desarrollará hasta el jueves una intensa agenda internacional que tendrá como principales actividades una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Se trata de la 18ª visita de Milei a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia, en diciembre de 2023. El mandatario viajó acompañado por el canciller Pablo Quirno y permanecerá en Nueva York durante tres jornadas de reuniones, exposiciones y encuentros con empresarios, economistas y representantes de la comunidad judía.

Uno de los encuentros centrales de este martes será con Marco Rubio, principal funcionario de la administración de Donald Trump en materia de política exterior. La reunión había sido confirmada por el Gobierno antes del viaje y forma parte de la agenda bilateral que Milei mantendrá durante su paso por Naciones Unidas.

La agenda presidencial también contempla una exposición en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde Milei recibirá el premio “Ohev Yisrael”. Más tarde mantendrá reuniones con el economista mexicano Roberto Salinas y con el economista estadounidense Xavier Sala-i-Martin.

El momento central de la gira será el miércoles 23 de septiembre, cuando Milei intervenga al mediodía en el Debate General de la 81ª Asamblea General de la ONU. Será su tercera exposición ante el organismo desde que llegó a la Casa Rosada.

El discurso tendrá como uno de sus ejes el papel que Naciones Unidas asumió en los últimos años. Según el texto preparado para la exposición, Milei cuestionará las funciones que considera alejadas del mandato original del organismo y volverá a plantear que la ONU debería concentrarse en su función vinculada con la preservación de la paz y la seguridad internacionales.

Otro de los puntos centrales será la inteligencia artificial. El Presidente defenderá una posición contraria a avanzar con nuevas regulaciones sobre la tecnología y planteará que las restricciones prematuras pueden afectar el desarrollo, la innovación y las inversiones.

El discurso también incluirá el histórico reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas. La cuestión llega a la Asamblea General después de semanas de tensión diplomática con el Reino Unido vinculada con la explotación de recursos naturales en el área disputada.

Desde el Gobierno señalaron que Malvinas forma parte de la política exterior permanente, aunque no necesariamente será el único eje de la exposición presidencial. El planteo argentino se desarrollará además en un contexto de nuevas medidas destinadas a reforzar la posición del país frente a actividades de empresas vinculadas con recursos naturales en las islas.

Después de su intervención ante la ONU, Milei tendrá una agenda orientada al sector empresario y financiero. A las 16 participará de la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad junto con el International Republican Institute.

A las 18 está previsto un encuentro con Susan Segal, presidenta de Americas Society/Consejo de las Américas, y un grupo de empresarios internacionales. El objetivo será abordar oportunidades de inversión y la agenda económica argentina. La jornada finalizará con una reunión con el rabino Simón Jacobson.

El jueves, antes de emprender el regreso, Milei brindará una exposición ante The Economic Club of New York, uno de los tradicionales ámbitos empresariales y financieros de la ciudad. El vuelo presidencial de regreso está previsto para las 21 y el arribo a Buenos Aires para la mañana del viernes.

La visita se desarrolla además mientras la Casa Rosada busca profundizar su vínculo con Estados Unidos y la administración Trump, en paralelo con una agenda internacional que combina política exterior, reclamos de soberanía, tecnología y promoción de inversiones.