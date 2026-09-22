El presidente Javier Milei participó este martes en Nueva York de una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, la iniciativa impulsada por el gobierno de Donald Trump para coordinar acciones contra el crimen organizado y el narcotráfico en el continente. El encuentro se realizó en la sede de las Naciones Unidas, en el marco de la agenda del mandatario argentino previa a su participación en la Asamblea General.

La reunión permitió que Milei y Trump coincidieran en la misma actividad, luego de que durante las horas previas se analizara la posibilidad de un encuentro entre ambos mandatarios. La iniciativa forma parte de una coalición regional impulsada por Washington que busca profundizar la cooperación en materia de seguridad y combate a organizaciones criminales transnacionales.

La apertura de la sesión estuvo a cargo del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien planteó la necesidad de reforzar la coordinación entre los países participantes frente a estructuras criminales que operan más allá de las fronteras nacionales. La administración Trump vincula además el fenómeno del crimen organizado con redes de influencia y financiamiento asociadas a actores externos, entre ellos China e Irán.

Trump llegó acompañado por Rubio, el representante comercial Jamieson Greer y el asesor de Seguridad Nacional Stephen Miller, una composición que reflejó la participación de distintas áreas de la administración estadounidense en la iniciativa. El Presidente norteamericano había impulsado originalmente el Escudo de las Américas en marzo, cuando reunió en Miami a mandatarios de distintos países de la región.

En aquella primera cumbre participaron, además de la Argentina, representantes de Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. El objetivo declarado entonces por los gobiernos participantes fue coordinar estrategias frente al crimen organizado, el narcotráfico y otras amenazas vinculadas con la seguridad regional.

Qué implica para Argentina la presencia de Milei en Nueva York

La presencia de Milei en esta nueva reunión se produjo como parte de una agenda internacional concentrada en Nueva York. El Presidente llegó a Estados Unidos para participar de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, donde tiene previsto brindar su discurso, además de mantener encuentros con funcionarios y dirigentes durante su estadía.

La agenda argentina incluye además una reunión bilateral con Marco Rubio, mientras que Milei tiene previsto encontrarse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. En paralelo, el Gobierno busca utilizar la presencia presidencial en Nueva York para reforzar sus vínculos internacionales y exponer sus posiciones sobre distintos temas de política exterior, entre ellos el reclamo argentino por las Islas Malvinas.

El encuentro del Escudo de las Américas se desarrolló, además, mientras Trump profundiza su política de presión contra las organizaciones vinculadas con el narcotráfico en el hemisferio. En su discurso ante la Asamblea General, el mandatario estadounidense planteó una respuesta más coordinada y sostuvo que su administración está dispuesta a utilizar “fuerza militar sin igual” cuando considere que están en juego intereses estratégicos de Estados Unidos.

Para la Argentina, la participación en el mecanismo representa la continuidad de una política de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, que ya había quedado formalizada con la presencia de Milei en la primera cumbre del Escudo de las Américas realizada en marzo. En esa oportunidad, el Gobierno argentino señaló que la coalición apuntaba a enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y la interferencia extranjera en el continente.