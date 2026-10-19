AOG Patagonia 2026: Milei y Figueroa inauguran la exposición de petróleo y gas en Neuquén

La exposición Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 comienza este lunes 19 de octubre en el Espacio DUAM de Neuquén, con la participación del presidente Javier Milei, el gobernador Rolando Figueroa y el titular del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto López Anadón. La agenda incluye conferencias sobre Vaca Muerta, encuentros con los principales ejecutivos de la industria energética, actividades para jóvenes y debates sobre financiamiento, innovación y sustentabilidad.

La agenda de la exposición combina actividades institucionales, encuentros empresariales, conferencias técnicas y espacios de formación para jóvenes y profesionales. La feria abrirá al público de 13 a 20 horas.

La exposición se extenderá hasta el jueves 22 de octubre y reunirá a empresas operadoras, compañías de servicios, proveedores y referentes de la cadena de valor hidrocarburífera. La organización proyecta más de 400 marcas expositoras, 17.000 metros cuadrados de superficie y más de 17.000 visitantes.

El acto inaugural está programado para este lunes de 16:30 a 17:30, en el Salón Tromen del Espacio DUAM, en la ciudad de Neuquén.

Según el cronograma oficial, los discursos estarán a cargo de tres autoridades, en el siguiente orden: Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG); Rolando Figueroa, gobernador de la provincia del Neuquén y Javier Milei, presidente de la Nación.

La apertura se produce en un contexto en el que Vaca Muerta ocupa un lugar central en las perspectivas de producción de hidrocarburos, las inversiones energéticas y el desarrollo de infraestructura destinada a ampliar las exportaciones argentinas.