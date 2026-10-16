Katie Zacharia dejaría su puesto como secretaria de prensa de la Casa Blanca a sólo cinco días después de haber asumido formalmente la función, según informaron este viernes 16 de octubre medios estadounidenses. La cadena CBS News citó a dos funcionarios que confirmaron su salida, mientras que otros medios reportaron que había sido despedida.

Un arranque fallido y una salida abrupta

La decisión se conoció después de que el presidente Donald Trump sugiriera públicamente que Zacharia reconsiderara su continuidad en el cargo. El mandatario sostuvo que los medios la habían tratado injustamente durante sus primeros días y aseguró que le había planteado la posibilidad de abandonar la función. “Si yo fuera tú, lo reconsideraría”, relató Trump sobre la conversación que mantuvo con su colaboradora. También mencionó a su marido y a su familia al justificar su consejo.

Según los reportes periodísticos, la salida se produciría en medio de cuestionamientos sobre su desempeño frente a los periodistas y una controversia acerca de sus antecedentes profesionales. Hasta el momento de las primeras informaciones, la Casa Blanca no había difundido una explicación oficial detallada sobre las circunstancias de su partida.

La salida de Zacharia se daría en medio de las dudas sobre sus credenciales como abogada - Foto: The Washington Post

La polémica por su título de abogada

Uno de los principales cuestionamientos contra Zacharia estuvo relacionado con la manera en que presentó sus credenciales profesionales. La funcionaria se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad Pepperdine, en Malibú, California, pero reconoció que no aprobó el examen de matriculación de ese estado.

La controversia se intensificó porque Trump la había presentado como abogada al anunciar su nombramiento. La discusión no se centró en si tenía formación jurídica, sino en cómo había descrito su condición profesional y si esa presentación podía inducir a confusión sobre su habilitación para ejercer.



Zacharia negó haber intentado hacerse pasar por una abogada habilitada y sostuvo que existía desinformación sobre sus antecedentes. En declaraciones a medios estadounidenses, defendió la forma en que había explicado su trayectoria y cuestionó las interpretaciones sobre sus credenciales.

El caso había motivado, además, pedidos para que se investigara si la presentación de sus antecedentes podía constituir una irregularidad. La existencia de esos cuestionamientos no equivale, por sí sola, a una determinación oficial de que hubiera cometido una infracción.



Una primera conferencia de prensa bajo presión.





La primera aparición de Zacharia ante los periodistas de la Casa Blanca tuvo lugar el martes 13 de octubre y duró alrededor de 14 minutos. Su desempeño recibió críticas por la brevedad del encuentro, las dificultades para responder preguntas y la falta de precisiones sobre asuntos relevantes de la política estadounidense.

Entre los interrogantes que quedaron sin una respuesta clara estuvo el referido a si Estados Unidos había interrumpido el intercambio de información de inteligencia con Ucrania. La cuestión era especialmente relevante por las consecuencias que cualquier modificación de la cooperación entre Washington y Kiev podría tener para la guerra con Rusia.

La conferencia también dejó otra novedad política. Zacharia informó que Trump había pedido a Kimberly Guilfoyle que renunciara a su puesto como embajadora estadounidense en Grecia. La declaración se produjo cuando un periodista consultó sobre las versiones que vinculaban una eventual salida con acusaciones de conducta inapropiada, que Guilfoyle negó. Horas después, la diplomática anunció su dimisión, según el texto de referencia.

La sucesión de episodios convirtió una presentación que debía marcar el inicio de una nueva etapa de comunicación en una fuente de controversias para la administración republicana.

Quién es Katie Zacharia y por qué había sido elegida como secretaria de prensa

Zacharia, de 42 años, construyó su trayectoria pública como comentarista conservadora y asesora de comunicación vinculada al entorno de Trump. Antes de su llegada a la Casa Blanca, trabajó como asesora principal de comunicaciones de Trump Media & Technology Group, la compañía que administra Truth Social, la red social utilizada por el presidente.

También había tenido una breve experiencia como portavoz del Departamento de Seguridad Nacional y mantenía vínculos con espacios políticos y mediáticos alineados con el movimiento MAGA (Make America Great Again). Trump destacó su lealtad al anunciarla como sucesora de Karoline Leavitt, quien había dejado el cargo en agosto.

Su designación se produjo después de que otros candidatos quedaran descartados por comentarios críticos que habían realizado sobre el mandatario, de acuerdo con los antecedentes incluidos en los reportes sobre el nombramiento.

La elección reflejaba la importancia que Trump atribuye a la lealtad política y a la defensa pública de su gestión. Sin embargo, el desenlace expuso los riesgos de una designación que rápidamente quedó condicionada por el escrutinio de los medios y las dudas sobre la preparación de la funcionaria para una de las posiciones comunicacionales más visibles del Gobierno estadounidense.