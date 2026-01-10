Brasil deja de custodiar la Embajada argentina en Caracas: qué implica esta decisión de Lula Da Silva

Brasil dejará de representar a la Argentina ante Venezuela y se profundiza el quiebre diplomático entre ambos gobiernos. La decisión fue confirmada este sábado por voceros oficiales del Palacio de Itamaraty y marca un nuevo punto de tensión entre la administración de Luiz Inácio Lula da Silva y la Casa Rosada que encabeza Javier Milei.

La salida de Brasil de la Embajada argentina en Caracas, ubicada en el sector de Las Mercedes, obliga al Gobierno argentino a definir con urgencia un nuevo custodio de sus intereses diplomáticos y de la residencia oficial en territorio venezolano.

Según fuentes oficiales, Italia aparece como la principal alternativa para asumir esa representación, en un contexto de fuerte sintonía política entre el presidente Milei y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Brasil deja de custodiar los intereses argentinos

Brasil cumplía desde mediados de 2024 la función de proteger los intereses de Argentina en Venezuela, luego de que el régimen de Nicolás Maduro expulsara a los diplomáticos argentinos del país.

La custodia incluía la sede diplomática en Caracas y la residencia oficial, activos considerados sensibles desde el punto de vista político y patrimonial. Con la decisión de Brasilia, la Cancillería argentina deberá designar un nuevo Estado protector, una práctica habitual cuando no existen relaciones diplomáticas formales.

Los motivos del distanciamiento con Brasil

Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil evitó brindar explicaciones técnicas, en Itamaraty admiten un creciente malestar con la política exterior del gobierno argentino.

El posteo de Milei en X

Uno de los episodios que aceleró la decisión fue una publicación del presidente Javier Milei en la red social X, en la que celebró la presión de Donald Trump sobre Venezuela y difundió una imagen de Lula da Silva junto a Nicolás Maduro. En Brasilia, el gesto fue interpretado como una provocación directa.

Diferencias sobre el uso de la fuerza

Brasil integra, junto a Chile, México y Uruguay, un bloque regional que rechaza cualquier intervención militar de Estados Unidos en América Latina por considerarla contraria al derecho internacional. Argentina, en cambio, se alineó con la posición de Washington, profundizando el contraste diplomático.

Vínculos con el bolsonarismo

La relación fluida de Milei con la familia de Jair Bolsonaro y su participación en la CPAC de Brasil mantuvieron la tensión bilateral en niveles elevados, según fuentes diplomáticas.

El antecedente de los opositores asilados

La sede diplomática argentina en Caracas fue escenario de uno de los episodios más sensibles de los últimos meses. Allí se encontraban asilados seis dirigentes opositores venezolanos vinculados a María Corina Machado.

Si bien esos opositores fueron rescatados por fuerzas estadounidenses a mediados de 2025, el edificio sigue requiriendo protección soberana para evitar posibles saqueos o expropiaciones, un factor clave en la urgencia por definir un nuevo país custodio.

Italia, la opción que evalúa la Casa Rosada

Desde el Gobierno argentino señalaron que Italia es el país mejor posicionado para asumir la representación de los intereses argentinos en Venezuela. La eventual designación no solo cubriría el vacío diplomático dejado por Brasil, sino que también reforzaría el eje político entre Roma, Buenos Aires y Washington.

La Cancillería argentina anticipó que en las próximas horas emitirá un comunicado oficial para detallar los pasos a seguir y confirmar si el gobierno de Giorgia Meloni aceptará formalmente la custodia de los activos argentinos en Caracas.