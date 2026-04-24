Un supuesto mail filtrado del Pentágono establecería que la administración de Donald Trump podría dejar de apoyar a Gran Bretaña, en favor del reclamo de soberanía de la Argentina por las Islas Malvinas. El memo despertó resquemor en Reino Unido y la canciller británica Yvette Cooper expresó la postura de su país en su cuenta oficial de X.

"Las Islas Malvinas son británicas: la soberanía reside en el Reino Unido, pero la autodeterminación corresponde a los isleños”, señaló Cooper en un posteo. Asimismo, la canciller británica mostró su postura cercana a la de un miembro del Parlamento y manifestó: “Como Stephen Doughty reiteró esta semana en el Parlamento, nuestro compromiso con las Malvinas es inquebrantable”.

Javier Milei había celebrado el apoyo de Donald Trump en el reclamo argentino de soberanía

El supuesto cambio de postura de Washington, que castigaría a Londres por el leve apoyo brindado en el contexto de la Guerra en Medio Oriente y el conflicto por el estrecho de Ormuz, fue celebrado por el presidente Javier Milei. El mandatario argentino así lo hizo saber durante una entrevista con un canal de streaming.

“Nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Islas Malvinas vuelvan a manos de Argentina. La soberanía no se negocia, pero hay que hacerlo de manera criteriosa, hay que hacerlo con cerebro”, sostuvo Milei.

Respecto a los pasos necesarios para seguir adelante con el reclamo de soberanía, Milei citó a una figura histórica. “Hay una frase de (Alfred) Marshall que a mí me encanta, que dice: ‘Cerebro frío al servicio de corazón caliente'”, agregó el mandatario nacional en medio de los rumores que dan cuenta del cambio de postura de Estados Unidos ante Reino Unido en beneficio de la Argentina.