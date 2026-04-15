Un Airbus A400M Atlas de la Royal Air Force del Reino Unido cruzó el espacio aéreo argentino sin autorización oficial, en un vuelo entre Monte Agradable (Mount Pleasant) en las Islas Malvinas y Montevideo, Uruguay, que generó cuestionamientos entre expertos en seguimiento aéreo.

El vuelo, identificado con la matrícula ZM413 y los códigos RRR4000 y RRR4001, partió desde Mount Pleasant el 12 de abril con destino a Montevideo y luego regresó desde la capital uruguaya. Durante el despegue desde el aeropuerto de Carrasco, la aeronave dejó de emitir la señal de su transpondedor, un dispositivo clave para su identificación en radares civiles, lo que despertó alertas sobre un posible ingreso no autorizado al espacio aéreo argentino.

Uruguay como eje logístico

Especialistas que analizaron la ruta señalaron que el avión aparentemente cruzó por territorio aéreo argentino sin contar con la autorización correspondiente, lo que confirma una tendencia en el uso de Uruguay como eje logístico para operaciones aéreas británicas hacia las Malvinas.

Este episodio se enmarca en un patrón recurrente del Reino Unido, que utiliza puertos y aeropuertos del Cono Sur para mantener la logística de su base militar en las islas. El Airbus A400M Atlas es fundamental para transportar personal, carga, repuestos y apoyo operativo entre Mount Pleasant y distintos puntos estratégicos en Sudamérica, incluyendo Montevideo y Punta Arenas.

El 10 de marzo pasado, la misma aeronave realizó un vuelo similar desde las Malvinas hacia Montevideo, reforzando la existencia de una red regional que también abarca la Antártida y Chile.

Avión militar británico sobrevuela espacio aéreo argentino sin permiso

Además de los movimientos aéreos, la presencia británica se sostiene en aguas argentinas, como evidenció el reciente paso del rompehielos RRS Sir David Attenborough, que cruzó aguas nacionales rumbo a las Malvinas portando la bandera del gobierno de ocupación de las islas.

Estas operaciones no son incidentales, sino que forman parte de una infraestructura consolidada que permite al Reino Unido mantener su influencia en el Atlántico Sur sin depender de una sola ruta o base, ampliando su capacidad operativa en la región.