El presidente Javier Milei viajará este lunes por la noche a España, luego de su paso por la Argentina Oil And Gas Patagonia 2026, para desarrollar una agenda que incluirá actividades económicas, encuentros políticos y reuniones con referentes académicos. La comitiva estará integrada por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier, quienes acompañarán al mandatario durante su estadía en Madrid.

La partida está prevista para las 23 de este lunes, mientras que el arribo a la capital española se concretaría el martes. Las principales actividades oficiales se desarrollarán el miércoles 21 de octubre, en una visita que contempla encuentros vinculados con las ideas económicas del Gobierno y sus relaciones con referentes españoles.

Se trata de la tercera visita de Milei a España en lo que va de este año y la séptima desde que asumió la Presidencia, en diciembre de 2023.

El Presidente estará acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier durante su visita a España.

Uno de los compromisos centrales será la participación de Milei en el Nueva Economía Forum, donde expondrá ante representantes del ámbito político, empresarial y académico. También está previsto un encuentro con el economista Jesús Huerta de Soto, referente de la Escuela Austríaca de Economía, en la Universidad Rey Juan Carlos.

La agenda incluirá además una reunión con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y una actividad vinculada con la Fundación Disenso. Estos encuentros se enmarcan en la relación política e ideológica que el Presidente mantiene con distintos referentes españoles. La visita se suma a los viajes internacionales que el mandatario viene realizando como parte de su agenda de relaciones políticas y económicas.

Antes de viajar a España, Milei participará de la inauguración de la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 en Neuquén.

Antes de partir hacia España, el Presidente participó de la inauguración de la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, la exposición que reúne a empresas y referentes de la industria energética.