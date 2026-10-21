El presidente argentino Javier Milei protagonizó un fuerte cruce político en el marco de su visita oficial a Madrid, al calificar de "impresentable y dictador" al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y exhortar a la ciudadanía a sacar a los socialistas "a patadas" en las próximas elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre.

Durante su exposición en la conferencia del Nueva Economía Fórum, desarrollada en el Real Casino Gran Círculo, el mandatario ratificó su alineamiento con los referentes del arco conservador español —a quienes calificó de "amigos"— y sostuvo que su viaje a Europa tiene como propósito declarado enfrentar al "liberticida" que conduce el Ejecutivo ibérico.

En su discurso ante empresarios y referentes políticos, Milei contrastó la situación económica e institucional de España con el modelo de ajuste fiscal y desregulación que impulsa en Argentina.

El jefe de Estado aseguró que su administración se encuentra "reconstruyendo" el país tras décadas de decadencia y destacó que la emigración juvenil se redujo drásticamente, pasando de afectar a más del 70 % de los jóvenes durante la gestión anterior a situarse en el 25 %. Asimismo, criticó duramente la gestión migratoria y de seguridad de la administración socialista, advirtiendo sobre un supuesto aumento de la inseguridad en las calles europeas y manifestando su preocupación por el rumbo cultural y económico de Occidente.

La visita del mandatario argentino a territorio español se produce en un clima de alta tensión institucional y en plena precampaña electoral, consolidando su estrategia de posicionarse como un referente global de la derecha liberal. Además de su presentación en el Fórum, la agenda oficial contempla encuentros reservados con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con el líder de VOX, Santiago Abascal, ratificando su respaldo explícito a los sectores opositores que aspiran a desplazar al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del poder a finales de noviembre.