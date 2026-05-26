El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, endureció su postura frente a las protestas que reclaman su salida del poder y advirtió que su gobierno hará respetar la Constitución ante los bloqueos de rutas que ya llevan casi tres semanas. "Bolivia tiene una Constitución y la haremos respetar. Una minoría no nos puede gobernar, una minoría no nos puede abusar", afirmó el mandatario durante un acto oficial por el aniversario de la gesta libertaria de Sucre, capital constitucional del país. Paz también descartó negociar bajo presión: "No voy a dialogar con los que no dialogan", advirtió, rechazando que las conversaciones puedan darse "bajo la presión del hambre de los ciudadanos como escudo" ni ante la escasez de combustible y medicamentos que generan los cortes de rutas.

Las protestas, iniciadas hace unos veinte días en el departamento de La Paz, se extendieron durante la última semana a Oruro, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz, con la participación de sindicatos campesinos aimaras, la Central Obrera Boliviana y agrupaciones afines al expresidente Evo Morales —quien se encuentra prófugo con orden de captura por cargos de trata agravada de personas. Los bloqueos en rutas estratégicas complicaron gravemente el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en distintas regiones, especialmente en La Paz y El Alto, lo que llevó al gobierno a organizar puentes aéreos para trasladar insumos básicos y a buscar apoyo logístico e internacional. Durante el fin de semana, un intento fallido de establecer un corredor humanitario para ingresar suministros a La Paz derivó en enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes.

Pese a la dureza del discurso, Paz mantuvo abiertas algunas señales de distensión. El mandatario confirmó la realización del Consejo Económico y Social previsto para este miércoles en La Paz, donde se discutirán demandas regionales vinculadas a hidrocarburos, minería, litio e inversiones, y negó que su gobierno tenga previsto privatizar empresas estatales o aumentar tarifas de servicios básicos como electricidad, salud o educación. La combinación de firmeza constitucional y apertura económica refleja la apuesta de Paz por contener la crisis sin ceder a las exigencias de renuncia, en un país que ya acumula semanas de parálisis y cuya estabilidad institucional observa con preocupación un bloque regional que incluye a Argentina, Chile y varios países de América Central y del Sur.