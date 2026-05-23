El conflicto social en Bolivia sumó este sábado un nuevo capítulo de violencia y tensión luego de que fuerzas antimotines se enfrentaran con grupos de manifestantes en que intentaban reinstalar bloqueos en accesos clave de El Alto y sobre la carretera hacia Oruro.

Desplegaron un corredor humanitario en Bolivia

El operativo, denominado “Corredor humanitario de las banderas blancas”, fue impulsado por el gobierno de Rodrigo Paz Pereira para despejar rutas y permitir el ingreso de insumos esenciales hacia La Paz y El Alto, ciudades que permanecen parcialmente aisladas por protestas desde hace casi tres semanas.

Según reportes difundidos por medios locales y agencias de noticias internacionales, efectivos policiales utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes que respondían con piedras, hondas y petardos.

En varios tramos, los vehículos avanzaban entre escombros y montículos de piedras acumulados durante los últimos 18 días de cortes.

Una ruta estratégica para Bolivia y la región

El operativo comenzó durante la madrugada desde El Alto, una ciudad estratégica para la logística boliviana ya que allí funciona el aeropuerto internacional y uno de los principales corredores comerciales hacia Chile y Perú.

El convoy estaba compuesto por cerca de 150 vehículos entre camiones, colectivos y maquinaria pesada que avanzaban sobre una ruta de 227 kilómetros rumbo a Oruro.

Sin embargo, la situación siguió siendo inestable. De acuerdo con la cobertura de medios bolivianos, mientras el convoy despejaba algunos sectores, otros grupos volvían a instalar cortes apenas pasaban los vehículos oficiales.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, aseguró que el operativo se desarrollaba “sin armas letales” y priorizando el diálogo. “La intención es pacificar el país”, sostuvo el funcionario.

Hospitales en alerta por falta de oxígeno

Uno de los puntos más delicados de la crisis es el impacto sobre el sistema sanitario boliviano. Autoridades nacionales advirtieron que hospitales de La Paz, El Alto y Oruro enfrentan niveles críticos de reservas de oxígeno medicinal debido a los bloqueos.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que algunas reservas alcanzaban “apenas para un día más”, mientras distintos hospitales comenzaron a postergar cirugías y reorganizar servicios.

Informes de prensa internacional señalaron que al menos 12 hospitales de La Paz y cuatro de El Alto presentaban dificultades para acceder a oxígeno, mientras varias toneladas del insumo permanecían retenidas en rutas bloqueadas.

La situación también movilizó a organizaciones humanitarias y a la Cruz Roja, que intentaban habilitar corredores especiales para el traslado de cisternas con oxígeno.

Desabastecimiento y suba de precios

La crisis comenzó a sentirse con fuerza en mercados y comercios de La Paz. En distintos barrios se registraron faltantes de carne, verduras y productos básicos, además de fuertes aumentos de precios. Según testimonios recogidos por agencias internacionales, algunos cortes de carne llegaron a triplicar su valor habitual.

Frente al escenario de desabastecimiento, el Gobierno boliviano implementó un puente aéreo para trasladar alimentos mediante aviones Hércules enviados por Argentina días atrás.

Las imágenes de largas filas en puntos de venta estatales comenzaron a repetirse en distintos sectores urbanos.

Un conflicto político que escala

La actual ola de protestas combina reclamos económicos y tensiones políticas que se profundizaron durante las últimas semanas. Las manifestaciones comenzaron a principios de mayo con reclamos salariales, cuestionamientos por la calidad de combustibles y conflictos vinculados a políticas de tierras.

Con el correr de los días, las protestas escalaron hacia pedidos de renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el cargo hace apenas seis meses, en noviembre de 2025.

El Gobierno ya había intentado un operativo similar el fin de semana pasado, aunque aquella avanzada logró recorrer apenas 50 kilómetros antes de quedar frenada por nuevos enfrentamientos y cortes.

Mientras tanto, Bolivia continúa bajo un escenario de creciente incertidumbre política y social que también genera preocupación regional por el impacto comercial y logístico en los corredores internacionales que conectan con Chile y Perú.