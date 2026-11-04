Visita de León XIV: el Gobierno reforzó la defensa del espacio aéreo y fijó reglas ante posibles amenazas

El Gobierno nacional reforzó las medidas de defensa y seguridad del espacio aéreo ante la llegada del papa León XIV, quien permanecerá en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre y desarrollará actividades en la Ciudad y provincia de Buenos Aires y en Córdoba.

A través del Decreto 1334/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo estableció un dispositivo especial de protección aeroespacial destinado a cubrir las zonas donde se realizarán las principales actividades del pontífice.

La decisión amplía las reglas de protección ante la concentración masiva de personas y la presencia de autoridades nacionales y extranjeras prevista durante la visita.

Según establece la normativa, el objetivo es garantizar la “protección de los intereses nacionales y objetivos de valor estratégico” y definir las atribuciones, limitaciones y modalidades de actuación de los medios militares frente a diferentes situaciones que pudieran presentarse.

Qué establece el dispositivo para aviones y drones

Uno de los puntos centrales del decreto es la regulación de la respuesta frente a aeronaves, drones u otros objetos aéreos considerados vectores incursores.

La normativa autoriza el uso de la fuerza por parte de los medios que integran el Sistema de Defensa Aeroespacial, incluso para el derribo o destrucción de vectores de origen externo que sean declarados hostiles.

Sin embargo, esa posibilidad queda sujeta a determinadas condiciones. El decreto considera como acto hostil un ataque armado o la utilización -o amenaza inminente de utilización- de un vector como arma contra personas, intereses vitales de la Nación u objetivos considerados estratégicos.

Para establecer esa condición deberán existir indicios objetivos, como el empleo de armamento o que, después de las advertencias correspondientes, la aeronave o dispositivo mantenga una trayectoria, altitud o velocidad compatibles con un ataque contra un objetivo determinado.

La normativa diferencia estas situaciones de aquellas que involucren aeronaves de origen interno. En esos casos, señala el decreto, rige la Ley de Seguridad Interior N°24.059, que contempla el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas solo de manera excepcional y bajo las condiciones previstas legalmente.

La decisión final quedará en manos del ministro de Defensa

Ante la necesidad de reducir los tiempos de respuesta frente a una eventual emergencia durante la visita papal, el presidente Javier Milei delegó en el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, la autorización final para el empleo de la fuerza contemplado por el dispositivo.

La medida busca permitir que una eventual decisión pueda adoptarse rápidamente si se detecta una amenaza que reúna las condiciones establecidas por la normativa.

El operativo abarcará las jurisdicciones vinculadas con la agenda de León XIV en Buenos Aires y Córdoba, donde se esperan concentraciones multitudinarias durante las celebraciones y actividades previstas entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.

Los gastos derivados del dispositivo serán afrontados mediante las partidas presupuestarias ordinarias correspondientes al Ministerio de Defensa, el Ejército Argentino, la Fuerza Aérea Argentina y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El Decreto 1334/2026 lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Diego Santilli y del ministro de Defensa Carlos Alberto Presti.