Tras un nuevo parte médico, León XIV no necesitará tratamiento oncológico y crece la expectativa por su visita al país

La Santa Sede difundió un nuevo parte médico sobre la salud del papa León XIV y confirmó que el Sumo Pontífice no necesitará tratamiento oncológico luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido en Roma. Con ese panorama, crece la expectativa por la visita a Uruguay, Argentina y Perú prevista para las próximas semanas.

“Los resultados confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada. Una posterior evaluación oncológica confirmó que no es necesario ningún tratamiento adicional”, detalla la información oficial en base a los dichos de los doctores Luigi Carbone y .

La precisión sobre la información brindada por los médicos Carbone y Margaritora llevó tranquilidad puertas adentro en el Vaticano y en el mundo en general. En Sudamérica, donde también se aguardaba la noticia, hizo que crezca la expectativa sobre el viaje a Uruguay, Argentina y Perú, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre próximos.

La reaparición de este miércoles en plaza San Pedro

Sólo cuatro días después de haber recibido el alta del Policlínico Gemelli de Roma, León XIV retomó su ciclo de catequesis sobre la Constitución pastoral Gaudium et spes (del latin, "Alegría y esperanza"). Además, el Papa retomó las audiencias generales en la plaza San Pedro, en plena recuperación tras la operación del martes 13 de octubre.

Este regreso gradual y paulatino de León XIV a sus actividades públicas son señales alentadoras y si bien hay cautela respecto a su estado de salud, hay quienes se mantienen optimistas respecto a la realización de la visita. Se aguarda una confirmación oficial, que no se descarta podría conocerse en las próximas horas.