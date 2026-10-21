El papa León XIV retomó este miércoles 21 de octubre las audiencias generales en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, mientras continúa su recuperación tras una operación pulmonar. Su reaparición se produce a menos de tres semanas de su visita apostólica a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, en el marco de una gira por Sudamérica que también incluirá Uruguay y Perú.

A cuatro días de haber recibido el alta del Policlínico Agostino Gemelli de Roma, donde fue sometido a una intervención para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma, el Sumo Pontífice retomó su ciclo de catequesis sobre la Constitución pastoral Gaudium et spes. Según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede, también agradeció a quienes rezaron por su recuperación.

“Lo primero que quiero decirles es ¡gracias! Gracias por el apoyo de sus oraciones. Demos gracias a Dios por su generosidad. Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios”, expresó el Papa ante los fieles.

La recuperación del Pontífice adquiere especial relevancia por la cercanía de su viaje apostólico. La agenda oficial prevé que León XIV visite Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre, en lo que será su primer viaje a la Argentina desde su elección como sucesor de Francisco. Si bien la gira continúa prevista, su evolución médica mantiene la atención sobre su capacidad para afrontar los compromisos programados.

Durante la audiencia de este miércoles, León XIV también centró su reflexión en la familia y el matrimonio. “La donación recíproca del hombre y de la mujer, «de modo que ya no son dos, sino una sola carne», motiva la exigencia de la «plena fidelidad» y de la «indisoluble unidad» de los cónyuges; y encuentra una expresión viva en la procreación y en la educación de los hijos”, sostuvo.

“El amor conyugal no se limita al atractivo erótico —que también forma parte de él—, sino que abarca toda la voluntad de los esposos, reavivando su afecto y expresándose mediante sentimientos y gestos de ternura”, agregó.

La visita a la Argentina forma parte de una gira sudamericana prevista entre el 6 y el 17 de noviembre, que incluirá también Uruguay y Perú. Mientras tanto, el regreso gradual del Papa a sus actividades públicas representa una señal alentadora de su recuperación, aunque su estado de salud seguirá siendo un factor central en la preparación del viaje.