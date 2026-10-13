La Santa Sede dio a conocer el primer parte médico oficial sobre la salud del papa León XIV tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido este martes en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma. El comunicado confirmó que el procedimiento se desarrolló según lo previsto para lograr una extirpación completa de la lesión y reveló que los análisis confirmaron un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar. Para garantizar una resección radical de la zona afectada, los facultativos procedieron a extraer el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía asistida por video.

De acuerdo con el detallado informe emitido por el Vaticano, el Pontífice permaneció en el quirófano durante aproximadamente tres horas, mientras que la intervención quirúrgica propiamente dicha se extendió por espacio de 90 minutos. El procedimiento concluyó de manera exitosa y sin complicaciones intraoperatorias, permitiendo que el Santo Padre despertara con total normalidad. Tras un breve periodo de observación bajo los cuidados del equipo de especialistas, León XIV regresó por sus propios medios a su habitación asignada en la décima planta del centro médico.

El equipo quirúrgico que llevó adelante la compleja operación estuvo encabezado por el profesor Stefano Margaritora, director de Cirugía Torácica del Gemelli, asistido por la profesora Elisa Meacci, la doctora Maria Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Caravella. En tanto, el área de anestesiología fue coordinada por el profesor Massimo Antonelli junto a los doctores Giovanni Punzo y Giuseppe Bello. Con el postoperatorio inicial en marcha, las autoridades eclesiásticas y sanitarias continuarán monitoreando la evolución clínica del Papa durante los próximos días para determinar los pasos de su recuperación definitiva.