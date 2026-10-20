El papa León XIV mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para abordar la crítica situación humanitaria en la ciudad de Oleshky, ubicada en la región de Jersón y actualmente bajo ocupación rusa.

El contacto diplomático se produjo pocos días después de que el propio Pontífice dialogara desde el Policlínico Gemelli con el mandatario ruso, Vladímir Putin, para exigir un cese del fuego focalizado que permita frenar el sufrimiento de los civiles atrapados en la margen izquierda del río Dniéper.

Según el comunicado oficial emitido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Papa reiteró ante Zelenski la urgente necesidad de establecer una tregua humanitaria que garantice el ingreso de alimentos, insumos médicos y asistencia básica para los aproximadamente dos mil residentes que permanecen en Oleshky sin agua, electricidad ni servicios sanitarios básicos.

Asimismo, el Santo Padre abogó por la concreción de corredores seguros para la evacuación voluntaria de la población civil, en una zona donde las rutas terrestres se encuentran minadas y los puentes estructurales fueron destruidos por las acciones bélicas.

La iniciativa ratifica el compromiso diplomático sostenido por León XIV desde el inicio de su pontificado frente a un conflicto al que ha catalogado reiteradamente como una 2masacre sin sentido".

En los sucesivos contactos mantenidos con el gobierno de Kiev desde mayo de 2025, el Vaticano ha consolidado canales de diálogo enfocados no solo en la asistencia humanitaria de urgencia, sino también en la gestión de prisioneros de guerra y el retorno de menores deportados, reafirmando la disposición de la Sede Apostólica para ofrecer un espacio neutral orientado a futuras negociaciones de paz.