La intensa ola de calor que afecta a Europa ya dejó más de 1.000 muertos en apenas una semana, mientras las temperaturas extremas continúan golpeando a gran parte del continente con registros superiores a los 40 grados y récords históricos en varios países.

Según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), Francia concentra la mayor cantidad de víctimas fatales, aunque el fenómeno también impacta con fuerza en Alemania, República Checa, Polonia y otras naciones europeas, donde los sistemas sanitarios permanecen bajo fuerte presión por el aumento de consultas y emergencias relacionadas con el calor.

Las autoridades francesas señalaron que el 85% de las personas fallecidas tenía más de 65 años y que las regiones declaradas en alerta roja registraron la mayor cantidad de muertes. Al mismo tiempo, hospitales y servicios de emergencia reportaron un incremento sostenido en la atención de pacientes durante los días de temperaturas más extremas.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que "150 millones de personas están viviendo bajo calor extremo" y sostuvo que las escuelas permanecen cerradas en distintos lugares, mientras las redes eléctricas operan al límite de su capacidad.

El funcionario agregó que desde el 21 de junio se contabilizaron más de 1.300 muertes en exceso asociadas a las altas temperaturas en Europa, una cifra que refleja el impacto sanitario del fenómeno.

La ola de calor también provocó incendios forestales, interrupciones en los servicios ferroviarios, problemas en el suministro eléctrico y complicaciones en distintas centrales energéticas. Ante este escenario, varios gobiernos decidieron suspender actividades masivas y reforzar las recomendaciones para evitar la exposición prolongada al sol.

Desde la OMS advirtieron además que Europa es el continente que más rápidamente se está calentando a nivel global y alertaron que los episodios de calor extremo serán cada vez más frecuentes e intensos como consecuencia del cambio climático, por lo que insistieron en la necesidad de fortalecer las medidas de prevención.