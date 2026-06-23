Una masa de aire caliente procedente del Sáhara, vinculada al patrón meteorológico conocido como "bloqueo Omega", mantiene a gran parte del continente europeo bajo registros térmicos históricos para el mes de junio. En Francia, la agencia Météo-France elevó a 54 los departamentos en alerta roja, lo que expone a más del 90% de la población a temperaturas que alcanzaron los 43,3 °C en Châteaumeillant y los 41,9 °C en Burdeos, con picos previstos de hasta 44 °C. Esta situación se replica en países vecinos como España, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) reportó marcas superiores a los 40 °C en el País Vasco y Madrid, mientras que el Reino Unido decretó la alerta roja ante la previsión de alcanzar los 39 °C en el sur de su territorio, y Bélgica e Italia emitieron restricciones máximas para sus principales ciudades.

Las consecuencias directas del calor registran un balance provisional de víctimas mortales concentrado principalmente en territorio francés. Las autoridades locales confirmaron el fallecimiento de dos menores de edad, de 2 y 4 años, hallados sin vida dentro de un automóvil en Carpentras, así como el de tres personas mayores en la región de Gironda por afecciones derivadas de las altas temperaturas en sus domicilios. Asimismo, la cifra de ahogamientos accidentales asciende a una veintena de casos desde el inicio del fin de semana, según la información provista por el Ministerio de Deportes y Juventud de Francia, una tendencia que también se constató en Alemania con el reporte de cinco decesos bajo las mismas circunstancias.

La persistencia del fenómeno climatológico, que los especialistas estiman se mantendrá al menos hasta el jueves, provocó alteraciones generalizadas en los servicios públicos y la infraestructura urbana. El Ministerio de Educación de Francia ordenó el cierre de más de 1.300 centros escolares, mientras que las compañías ferroviarias SNCF y Eurostar suspendieron o limitaron de forma preventiva las líneas de trenes de alta velocidad y de cercanías ante el riesgo de averías mecánicas en las vías y el material rodante. En paralelo, las autoridades forestales advirtieron que la falta de humedad y el calor sitúan a 28 departamentos franceses bajo riesgo elevado de incendios forestales, una cifra que se prevé aumente a 34 durante las próximas jornadas.