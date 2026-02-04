En medio de la ola de calor que afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires, más de 10 mil usuarios se encuentran sin suministro eléctrico tras una serie de cortes que impactan tanto en la Ciudad como en el conurbano bonaerense.

De acuerdo con datos oficiales de la empresa distribuidora, al menos 10.548 usuarios permanecían sin luz durante la jornada, en una situación que genera fuerte malestar por las altas temperaturas y la demanda energética elevada.

En la Ciudad de Buenos Aires, los cortes alcanzan a distintos barrios, entre ellos Caballito, Flores, Villa Crespo, Floresta, Villa Santa Rita, Villa Luro, Mataderos, Nueva Pompeya, Villa del Parque, Boedo y Balvanera, donde vecinos reportaron interrupciones prolongadas del servicio.

El problema también se extiende al conurbano bonaerense, con interrupciones del suministro en localidades como Monte Grande, Florencio Varela, Lanús, Quilmes, Banfield, Valentín Alsina, Lomas de Zamora y Temperley, en plena jornada de calor extremo.