El paso de la última ola de calor por Francia ha dejado una marca trágica que expone la vulnerabilidad de la población ante la crisis climática. En una alarmante declaración ante la cadena televisiva TF1, la ministra de Salud francesa, Stéphanie Rist, confirmó que el país registró al menos 2.025 muertes en exceso durante la semana del 22 al 28 de junio. El fenómeno meteorológico castigó con dureza a gran parte del territorio galo, disparando las alertas sanitarias y transformando los hogares en trampas térmicas debido a temperaturas excepcionalmente altas que no dieron tregua a los ciudadanos.

La radiografía de la emergencia médica revela un patrón preocupante en los entornos privados. Según el reporte oficial, los fallecimientos ocurridos en las viviendas particulares se dispararon de forma drástica, anotando un incremento del 91 % en comparación con la semana previa a la ola de calor. El impacto de este pico de mortalidad no se limitó únicamente a los ancianos, sino que registró un aumento estadísticamente significativo entre las personas mayores de 45 años, evidenciando que los riesgos para la salud asociados al estrés térmico están golpeando a franjas etarias tradicionalmente consideradas más resistentes.

La magnitud del desastre podría ser todavía mayor en los próximos días. Las autoridades explicaron que este balance inicial se construyó basándose exclusivamente en los certificados electrónicos de defunción, los cuales representan apenas el 60 % del total de las actas emitidas durante ese período crítico. Por este motivo, la propia ministra Rist advirtió que la cifra "sin duda" será revisada al alza, mientras crece la preocupación comunitaria y el debate político sobre la infraestructura de adaptación necesaria para enfrentar fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes y letales.