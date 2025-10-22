"Yerbas bot", el robot que crearon alumnos neuquinos para competir en el Mundial de Robótica en Panamá

El próximo domingo, seis estudiantes de la Escuela Provincial de Educación Técnica 20 de Neuquén partirán rumbo a Panamá para representar a Argentina en la novena edición de la copa mundial de robótica “FIRST Global Challenge 2025”, que se desarrollará del 29 de octubre al 1 de noviembre. Maximiliano Sánchez Deoseffe, Tiago Rodríguez Ormaechea, Julieta Ramírez, Juan Pugh, Lázaro Cáceres Turón y Joaquín Carrasco, quienes cursan el cuarto y sexto año de la institución, conforman el equipo que se enfrentará a jóvenes de 190 países en un desafío donde los conocimientos en tecnología, programación y mecánica serán puestos a prueba en su máxima expresión.

El equipo neuquino, luego de intensas semanas de trabajo, construyó su propio robot, al que denominaron "Yerbas bot". Este dispositivo fue diseñado a partir de un kit oficial compuesto por 300 piezas, entregado a todos los equipos participantes. El robot tiene que ser completamente funcional para superar varios desafíos, como desplazarse, empujar, recoger pelotas y trepar una cuerda, dentro de un escenario similar a la competencia real.

Los estudiantes hicieron más que simplemente armar el robot: “Nuestro diseño permite que el robot haga un ‘willy’ (sostenerse sobre las ruedas traseras) y derrape cuando gira”, explicaron los jóvenes. Durante el proceso, probaron hasta seis diseños diferentes hasta dar con el modelo final que presentarán en Panamá, con la perseverancia y el trabajo en equipo como pilares fundamentales.

Intensa preparación y apoyo institucional

El director institucional de la EPET 20, Jesús Pérez, subrayó la dedicación de los estudiantes, que en las tres últimas semanas trabajaron unas diez horas diarias. “Es fascinante ver cómo se complementan y se desafían entre sí para lograr el objetivo común”, destacó Pérez. Además, los estudiantes tuvieron el acompañamiento continuo de docentes de la escuela y de referentes del Centro Regional de Educación Tecnológica (CERET), quienes les brindaron apoyo tanto en el diseño del robot como en los aspectos técnicos de la competencia.

Por su parte, el equipo técnico de la escuela, en conjunto con toda la comunidad educativa, organizó en las últimas semanas un circuito de pruebas en el salón de usos múltiples, con aceleradores, torres y una soga colgante que simula las condiciones reales del evento internacional. Este espacio fue clave para afinar las habilidades técnicas del robot y prepararse para la competencia.

El apoyo institucional y el respaldo del IJAN

El proceso de preparación contó también con el apoyo del gobierno provincial. Esta semana, el subsecretario de Tecnología y Modernización, Lucas Godoy, visitó la escuela para hacer entrega de mochilas y carry-ons a los estudiantes que participarán del evento. Además, el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) garantizó el financiamiento del viaje para cada uno de los integrantes del equipo, asegurando que pudieran cumplir con este desafío internacional sin barreras económicas.