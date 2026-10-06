Visita del papa León XIV y bancos cerrados por cinco días: cuándo será y qué operaciones se podrán hacer

Los bancos de todo el país permanecerán cinco días consecutivos sin atención presencial durante noviembre, debido a una combinación de feriados y jornadas no laborables que comenzará con el Día del Bancario y se extenderá hasta el martes 10 inclusive. El cronograma estará atravesado además por la visita del papa León XIV a la Argentina, cuya llegada motivó la declaración del 9 de noviembre como feriado nacional.

En qué días de noviembre no habrá actividad bancaria en la Argentina

Los bancos de todo el país permanecerán cinco días consecutivos sin atención presencial durante noviembre, por una combinación de fechas que comenzará con el Día del Bancario y se extenderá hasta el martes 10 inclusive.

De acuerdo con el cronograma previsto, las sucursales cerrarán sus puertas el viernes 6 de noviembre por la celebración del Día del Bancario. A esa jornada se sumarán el sábado 7 y domingo 8, correspondientes al fin de semana.

La actividad tampoco se retomará el lunes. El 9 de noviembre fue establecido como feriado nacional mediante el Decreto 1103/2026, mientras que el martes 10 fue declarado feriado bancario nacional por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a través de la Comunicación “A” 8487.

De esta manera, no habrá atención presencial desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre inclusive. Las sucursales volverán a abrir normalmente el miércoles 11.

Por qué no abrirán los bancos durante cinco días

El cierre consecutivo se producirá por la combinación de cuatro circunstancias diferentes:

El viernes 6 se conmemora el Día del Bancario, jornada en la que tradicionalmente no funciona la atención en las entidades financieras.

Luego llegará el fin de semana del sábado 7 y domingo 8.

El lunes 9 será feriado nacional y, finalmente, el martes 10 de noviembre tampoco habrá actividad presencial en los bancos, a partir de lo dispuesto para el sistema financiero.

El resultado será un período de cinco jornadas consecutivas sin posibilidad de realizar trámites que requieran concurrir personalmente a una sucursal.

Qué operaciones se podrán realizar

El cierre de las sucursales no significa que el sistema bancario deje de funcionar por completo.

Durante esas jornadas permanecerán habilitados los canales digitales y electrónicos de las entidades, por lo que los clientes podrán utilizar homebanking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos para las operaciones que cada plataforma mantenga disponibles.

También podrán utilizarse los medios electrónicos de pago con normalidad.

En cambio, quienes necesiten efectuar trámites que requieran atención presencial deberán tener en cuenta el cronograma y realizarlos antes del viernes 6 o esperar hasta la reapertura del miércoles 11 de noviembre.

Así, entre el 6 y el 10 de noviembre, el sistema financiero atravesará cinco días consecutivos sin atención en las sucursales bancarias de todo el país.