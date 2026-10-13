Operación del papa León XIV: neumonólogo explicó los riesgos y cuánto podría demorar su recuperación

La operación del papa León XIV para extirpar un nódulo pulmonar abrió interrogantes sobre los riesgos de esta intervención y los cuidados que requiere el postoperatorio. Para conocer los detalles médicos del procedimiento, el neumonólogo Sebastián Lamot explicó en el programa La Primera Mañana, por AM550, cuáles son las principales variables que determinan la complejidad de una cirugía de tórax y cuánto puede demorar la recuperación.

El especialista aclaró que se trata de una intervención que se realiza habitualmente, aunque su complejidad depende de las características del nódulo, el tipo de resección y los antecedentes de salud del paciente. “Es una cirugía que requiere un postoperatorio en terapia, tiene su complejidad y su riesgo de complicaciones, como cualquier tipo de cirugía”, señaló Lamot. Entre los posibles riesgos mencionó las infecciones, las arritmias y las fístulas aéreas, una complicación que ocurre cuando el pulmón no logra cerrar completamente la zona intervenida.

Cuánto demora la recuperación después de una cirugía pulmonar

Lamot explicó que existen distintos tipos de intervenciones para extraer un nódulo pulmonar. Según el caso, puede ser necesario retirar un lóbulo completo o solamente una porción más pequeña del órgano. Después de la cirugía, uno de los principales objetivos es comprobar que el pulmón restante se expanda correctamente y que no se produzcan pérdidas de aire. Por ese motivo, el paciente suele requerir un período inicial de vigilancia en una unidad de cuidados intensivos o de mayor complejidad.

“Es un postoperatorio que ronda alrededor de los cinco o siete días, según cada caso”, detalló el neumonólogo. Luego del alta, comienza una etapa de recuperación progresiva de la función pulmonar, que puede extenderse durante varias semanas y requerir rehabilitación.

En relación con el papa León XIV, Lamot señaló que no cuenta con información sobre sus antecedentes clínicos ni sobre el tamaño y las características del nódulo, por lo que no es posible establecer de antemano el nivel de riesgo específico de su intervención. “Si el paciente no tiene un riesgo basal elevado, en general es una cirugía que se tolera bien”, sostuvo.

¿Cuánto tiempo debería esperar el Papa para viajar en avión?

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la posibilidad de realizar vuelos después de una cirugía pulmonar, en particular ante la eventualidad de un viaje internacional. Lamot explicó que los cambios de presión durante un vuelo obligan a tomar precauciones y que el tiempo de espera depende del tipo de intervención y de la evolución del paciente.

Como referencia, indicó que después de un neumotórax —cuando el aire se acumula entre el pulmón y la pared torácica— suele recomendarse un mínimo de dos semanas antes de volar. En el caso de una cirugía, los plazos pueden variar y extenderse entre dos y tres semanas, según el procedimiento y las recomendaciones del equipo tratante.

“Los tiempos están algo ajustados”, advirtió el especialista al referirse a la planificación de un viaje cercano a la fecha de una operación.

Consultado sobre qué aconsejaría a un paciente que debiera viajar al exterior poco tiempo después de una intervención de estas características, el neumonólogo respondió que, si el traslado no fuera estrictamente necesario, recomendaría permanecer un tiempo más para completar la recuperación y la rehabilitación. De todos modos, aclaró que la decisión debe evaluarse individualmente y dependerá de la evolución clínica y de la magnitud de la cirugía.

Lamot forma parte de la sección de Oncología de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.