El reconocido médico cirujano Stefano Margaritora fue designado para dirigir el equipo que operará al Papa León XIV en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma, donde el Pontífice ingresó este martes para la extirpación de un nódulo pulmonar. Margaritora es el actual director de la Unidad Operativa Compleja de Cirugía Torácica de la Fundación Policlínico Gemelli IRCCS y profesor adjunto en la Universidad Católica de Roma. De acuerdo con fuentes médicas de la Santa Sede e informes de la agencia italiana ANSA, del procedimiento también participará el Dr. Luigi Carbone, médico personal del Santo Padre, supervisando los aspectos generales de su salud.

Graduado en Medicina en 1985 con especializaciones en Cirugía General y Cirugía Torácica, Margaritora cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en el diagnóstico y tratamiento quirúrgico de afecciones pulmonares, esofágicas y mediastínicas. Es autor de más de 400 publicaciones en revistas científicas internacionales y es considerado una referencia académica y clínica en Europa. Su labor se destaca por el desarrollo y perfeccionamiento de abordajes de baja invasividad orientados a minimizar el traumatismo en intervenciones complejas dentro de la cavidad torácica.

Para la intervención del Papa León XIV, el equipo médico evalúa la utilización de la técnica de cirugía torácica videoasistida uniportal (Uniportal VATS), especialidad principal del cirujano. Este procedimiento permite operar a través de una única e ínfima incisión utilizando instrumentos guiados por cámaras de alta definición, lo que reduce sustancialmente el dolor postoperatorio, el sangrado y el tiempo de recuperación clínica. Esta metodología respalda las proyecciones del equipo vaticano, que estiman una estancia hospitalaria en el nosocomio romano de aproximadamente una semana antes del alta médica.