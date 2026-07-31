El presidente Javier Milei recibirá en el Salón Blanco de la Casa Rosada las cartas credenciales del nuncio apostólico de la Santa Sede, Michael Wallace Banach, en un acto que marca el inicio formal de la misión diplomática del representante vaticano en el país y acelera los preparativos para la eventual visita del papa León XIV. Banach, un diplomático estadounidense con décadas de experiencia en Bolivia, Suiza, Papúa Nueva Guinea y Hungría, fue recibido días atrás por el canciller Pablo Quirno, quien publicó en redes: "Su llegada abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino, un camino de encuentro que nos compromete y nos desafía a fortalecer el trabajo conjunto con esperanza y desafíos compartidos". El nuncio fue recibido además por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, y otras autoridades eclesiásticas. La credencial ante Milei es el paso protocolar que habilita a Banach a comenzar su gestión oficial, y su primera tarea será avanzar en la organización del viaje papal.

Distintas versiones sitúan la visita de León XIV a la Argentina para noviembre, en el marco de una gira latinoamericana que incluiría también Uruguay y Perú —cuya visita ya fue confirmada por el presidente Balcázar para la primera quincena de ese mes. El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Colombo, confirmó días atrás que una avanzada vaticana ya recorrió el país para evaluar posibles sedes, aunque aclaró que todo son "hipótesis" hasta que el Vaticano emita la notificación formal a la CEA. El canciller argentino Pablo Quirno había adelantado en mayo, tras reunirse con Milei, que existía una "buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino" pendiente solo de coordinar el calendario, en referencia a la visita papal. La llegada del nuevo nuncio renueva las expectativas de un anuncio oficial que la Santa Sede aún no realizó.

La presentación de credenciales del nuncio se produce en una jornada cargada de agenda para Milei: el mandatario mantendrá también una reunión bilateral con su par de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y recibirá las cartas credenciales de los embajadores de Alemania y Corea. León XIV, el primer papa estadounidense de la historia y el primero con doble nacionalidad, visitó España en junio ante más de un millón de fieles en Madrid y tiene previsto un viaje a Perú en noviembre; una eventual escala en Argentina representaría el acontecimiento religioso más importante del país desde la visita de Juan Pablo II en 1987, y el primero de un pontífice a su tierra en casi cuatro décadas.