Posible visita del Papa León XIV a Argentina: duraría 72 horas e incluiría celebraciones masivas en distintas locaciones

La posibilidad de que el papa León XIV visite la Argentina volvió a instalarse con fuerza en las últimas horas luego de que trascendieran nuevos detalles sobre una eventual gira por Latinoamérica prevista para los próximos meses. Las especulaciones crecieron tras la confirmación realizada en junio por el presidente interino de Perú, José María Balcázar, quien anunció que el Sumo Pontífice visitaría ese país en noviembre.

A partir de esa declaración, comenzaron a circular versiones sobre un recorrido regional que también abarcaría Uruguay y Argentina. Si bien hasta el momento la Santa Sede no emitió comunicados oficiales sobre una escala en territorio argentino, distintos analistas y observadores del ámbito eclesiástico consideran que una visita a la región tendría una fuerte relevancia diplomática, religiosa y política.

Cabe recordar que en febrero pasado, el ministro de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Exterior Pablo Quirno le entregó a Su Santidad una carta de invitación con la firma del presidente Javier Milei.

Las actividades que podría realizar León XIV durante su estadía

Según informó el periodista Eduardo Feinmann en su programa El Noticiero de A24, la eventual visita de León XIV a la Argentina tendría una duración aproximada de 72 horas.

De acuerdo con la versión difundida por Feinmann, el itinerario papal incluiría una caravana por la avenida 9 de Julio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno de los principales símbolos urbanos del país y escenario habitual de concentraciones masivas.

Además, el Papa celebraría una misa en la Basílica de Luján, uno de los centros de peregrinación católica más importantes de América Latina, y realizaría una visita a la provincia de Córdoba.

La agenda también podría sumar una escala en Santiago del Estero, provincia estrechamente vinculada a la figura de Mama Antula, la primera santa argentina canonizada por la Iglesia Católica.

Feinmann aseguró que en una eventual visita a la Argentina, León XIV podría celebrar misa en el estadio Monumental - Foto: Archivo

El Monumental, entre las opciones para una misa multitudinaria

Entre los datos que más expectativa generan figura la posibilidad de que León XIV encabece una celebración religiosa en el Estadio Monumental del Club Atlético River Plate. Aunque esa alternativa no fue confirmada por ninguna fuente oficial, la magnitud del recinto permitiría albergar a decenas de miles de fieles en un encuentro de características históricas.

De concretarse, sería uno de los eventos religiosos más importantes de los últimos años en el país y podría convocar a peregrinos provenientes de distintas provincias e incluso de países vecinos.

El papa Juan Pablo II y el entonces presidente de la Nación Raúl Alfonsín en el Salón Blanco de Casa Rosada - Foto: Archivo

El impacto que tendría una nueva visita papal

Una eventual llegada de León XIV tendría repercusiones en distintos ámbitos. Por un lago, representaría una señal de relevancia para la diplomacia argentina, en un contexto internacional marcado por cambios políticos en América Latina y por el papel que la Iglesia Católica busca mantener en debates vinculados con la paz, la pobreza y la inclusión social.

La última visita de un Papa a la Argentina ocurrió entre el 6 y el 12 de abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó una extensa gira pastoral por diez ciudades del país. Durante seis días encabezó misas multitudinarias, encuentros con jóvenes y actividades religiosas que convocaron a millones de fieles.

Juan Pablo II - quién había nacido en Polonia bajo el nombre de Karol Wojtyla- ya había estado en territorio argentino en 1982, en plena Guerra de Malvinas, pero aquella fue una visita breve de apenas 30 horas. Desde entonces, ningún otro Papa volvió a pisar suelo argentino.