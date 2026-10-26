La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil abre un nuevo escenario para la economía argentina, en un contexto marcado por las diferencias políticas con el presidente Javier Milei. Más allá de las tensiones entre ambos gobiernos, el país vecino continúa siendo un socio comercial estratégico para la Argentina, por lo que la evolución de su economía será clave para las exportaciones, la industria y las decisiones de inversión.

Entre enero y septiembre de 2026, las exportaciones argentinas a Brasil alcanzaron los US$9.789 millones, un crecimiento interanual del 4,5%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En el mismo período, las importaciones desde ese país sumaron US$12.005 millones. La industria tiene un peso central en ese vínculo: las manufacturas de origen industrial representaron alrededor del 64,5% de las ventas argentinas al mercado brasileño.

Javier Milei y Lula mantienen diferencias políticas, aunque el intercambio comercial entre ambos países sigue siendo estratégico.

Uno de los principales interrogantes pasa por la evolución del real frente al dólar. Un debilitamiento de la moneda brasileña podría encarecer relativamente los productos argentinos para los compradores de ese país y complicar la competitividad de las empresas nacionales. En cambio, una mayor demanda interna en Brasil podría favorecer las exportaciones argentinas, especialmente en sectores como el automotor, que depende en gran medida del intercambio bilateral.

Los especialistas también ponen el foco en la política industrial brasileña y en su posible impacto sobre las inversiones. Las medidas de incentivo a la producción local podrían abrir oportunidades para desarrollar proyectos conjuntos, aunque también generar competencia con la Argentina por la instalación de nuevas plantas y proveedores. A su vez, el crecimiento económico brasileño y sus decisiones fiscales serán variables importantes para determinar el nivel de actividad y la demanda de bienes argentinos.

Javier Milei y Lula mantienen diferencias políticas, aunque el intercambio comercial entre ambos países sigue siendo estratégico.

Pese a las diferencias ideológicas entre Lula y Milei, los analistas señalan que el comercio bilateral tiene una estructura consolidada y cuenta con el marco institucional del Mercosur. Por eso, no se esperan necesariamente cambios abruptos en los intercambios entre ambos países. El desafío para la Argentina será sostener su competitividad, aprovechar las oportunidades comerciales y evitar que las decisiones económicas de Brasil afecten sus exportaciones y la llegada de nuevas inversiones.