El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que la denominación de la "ola ultra" ya "no crece, se desmorona", al analizar el triunfo del Partido Demócrata en las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el líder socialista vinculó la victoria de la oposición estadounidense frente a los republicanos de Donald Trump con el escenario político de Brasil y el proceso electoral que enfrentará España el próximo 29 de noviembre. "Ayer la sociedad estadounidense votó contra las políticas que solo empobrecen, contra el odio, el machismo y el negacionismo climático", aseveró el mandatario, augurando un freno a las aspiraciones de la derecha y la extrema derecha en el país.

La contienda electoral española, convocada de manera anticipada tras el rechazo parlamentario a un paquete de medidas sobre vivienda, se encuentra atravesada por el impacto político del trágico accidente de trenes en Urda, provincia de Toledo. En este contexto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, presentó su dimisión tras calificar su renuncia como un gesto de «empatía con las víctimas» y de responsabilidad política. Asimismo, el saliente funcionario confirmó que declinará encabeza la nómina de candidatos del PSOE por Valladolid para las próximas legislativas.

Ante la vacante en una cartera crítica, Sánchez anunció desde el Palacio de la Moncloa que el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asumirá de forma transitoria las funciones del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El jefe del Ejecutivo elogió el paso al costado de Puente señalando que su decisión ayuda a restaurar la confianza pública en la infraestructura ferroviaria e institucional, en un intento por amortiguar los costos políticos sobre el oficialismo a menos de un mes de que la ciudadanía acuda a las urnas.