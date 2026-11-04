En declaraciones concedidas a The New York Times, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció la derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio mandato y aseguró que aceptará el resultado de las urnas. El mandatario se confesó "un poco sorprendido" por las amplias victorias de la oposición, que arrebató a los conservadores el control de la Cámara de Representantes y obtuvo bancas decisivas en el Senado en estados como Carolina del Norte, Carolina del Sur y Texas. Ante la nueva correlación de fuerzas en Washington, el jefe de Estado afirmó que está dispuesto a "trabajar" de forma conjunta con la naciente mayoría demócrata en el Capitolio.

A pesar de haber planteado la campaña electoral como un plebiscito directo sobre su gestión e instar repetidamente a sus seguidores a votar como si él mismo estuviera en la contienda, Trump buscó desligarse de la caída del espacio oficialista. A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario sostuvo que los republicanos habrían ganado por una "victoria aplastante" si su nombre hubiese aparecido en las papeletas. Argumentó así que la merma en la movilización del electorado conservador respondió estrictamente a su ausencia formal en las boletas de votación.

Las encuestas a pie de urna reflejaron un fuerte descontento hacia la gestión del Ejecutivo, registrando que más del 40 % de los votantes utilizó el sufragio como una vía para manifestar su oposición contra el Gobierno. Con la confirmación de la pérdida del control de ambas cámaras parlamentarias, la administración Trump encara los dos últimos años de su segundo mandato bajo un escenario de gobierno dividido, que obligará a negociar la agenda legislativa y presupuestaria con la conducción demócrata.