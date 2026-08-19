Supermercados Toledo, una cadena con amplia trayectoria, atraviesa un momento crítico debido a la crisis económica que afecta al país, situación que pone en jaque la estabilidad laboral de aproximadamente 1.800 trabajadores.

La empresa ha acumulado atrasos en el pago de salarios durante varios meses. En julio, sólo abonó el 40% de los haberes, dejando el resto pendiente, lo que provocó asambleas y una retención de tareas que paralizó parcialmente sus operaciones.

Tras negociaciones con los sindicatos, Supermercados Toledo acordó abonar el 60% restante de los salarios de julio, lo que permitió suspender momentáneamente las medidas de fuerza. Este compromiso quedó formalizado en un acta firmada en la Delegación Regional Mar del Plata del Ministerio de Trabajo bonaerense, luego de una audiencia entre la empresa y las organizaciones gremiales.

Hay incertidumbre sobre el futuro de la empresa

Los sindicatos aceptaron reanudar las actividades habituales “en salvaguarda de la paz social y las fuentes de trabajo”, según consta en el documento oficial. Sin embargo, la incertidumbre sobre la continuidad de la empresa y el futuro laboral de sus empleados persiste.

Guillermo Bianchi, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio Mar del Plata y zona Atlántica (Secza), explicó que los problemas salariales no son recientes. “Venimos arrastrando inconvenientes en la empresa desde hace mucho tiempo, pero desde la muerte de Antonio Toledo, el histórico dueño, comenzamos a tener grandes desencuentros con la actual conducción”, apuntó.

Actualmente, la cadena está dirigida por Bernabé Toledo, hijo del fundador. Según Bianchi, la modalidad de pagos parciales implementada por la empresa generó más conflictos, afectando incluso el medio aguinaldo, que fue abonado en dos cuotas tras una propuesta inicial de tres pagos.

Supermercados no solo opera en el rubro comercial, sino que también cuenta con una estructura industrial conformada por cinco unidades: supermercados, planta de panificados, elaboración de chacinados, procesadora de aves y planta faenadora de cerdos.

La compañía emplea a cerca de 1.800 personas, de las cuales aproximadamente 1.400 están representadas por el gremio de Comercio, mientras que el resto pertenece a Camioneros, Uatre y Maestranza. Sus locales incluyen 24 supermercados de gran tamaño y 15 Mini Toledo en Mar del Plata, además de sucursales en Pinamar, Vidal, Santa Clara del Mar, Miramar, Tres Arroyos, Necochea y Balcarce.

La crisis en Supermercados Toledo pone en riesgo 1.800 empleos y genera preocupación sindical

En medio de la crisis, se baraja la posibilidad de una reestructuración de pasivos, mientras que desde el Secza se denunciaron episodios de amenazas y agresiones físicas que involucrarían a personal jerárquico de la empresa, aumentando la tensión en el ambiente laboral.

El sindicato atribuye la situación a una combinación de problemas de gestión interna y la caída del consumo, que forman parte de un contexto de crisis más amplio que afecta tanto a supermercados como a la industria en general.