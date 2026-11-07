Quién es Pedro Alliana, el dirigente del Partido Colorado que asumió como presidente de Paraguay

Pedro Alliana es el nuevo presidente de Paraguay. Hasta ahora vicepresidente de la República, el dirigente de 52 años asumió el máximo cargo del Ejecutivo luego de que el Congreso destituyera por unanimidad a Santiago Peña, en un proceso de juicio político que tuvo como telón de fondo la crisis desatada por el colapso del Ueno Bank.

Conocido por su apodo de "Mangui", Alliana tiene una amplia trayectoria dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR), popularmente conocido como el Partido Colorado y una de las fuerzas políticas históricamente más influyentes de Paraguay. Su recorrido incluye cargos legislativos, funciones ejecutivas a nivel departamental y la conducción de la estructura partidaria.

Alliana deberá completar el período presidencial que comenzó el 15 de agosto de 2023 y que tenía previsto extenderse hasta 2028. Su llegada al poder abre una nueva etapa para el oficialismo paraguayo, que deberá afrontar las consecuencias políticas, económicas e institucionales de la crisis.

Pedro Alliana: sus orígenes y su trayectoria política

Pedro Alliana nació el 19 de febrero de 1974 en Pilar, capital del departamento de Ñeembucú, en el sur de Paraguay. Su carrera política comenzó a consolidarse en el ámbito departamental, donde llegó a ocupar la gobernación entre 2008 y 2013.

Ese último año dio el salto a la política nacional al asumir como diputado de la República. Permaneció en la Cámara Baja hasta 2023 y, durante ese recorrido, también ocupó la presidencia de ese cuerpo legislativo entre 2019 y 2022.

Su paso por el Congreso le permitió fortalecer su posición dentro del Partido Colorado y ampliar su influencia en la estructura política paraguaya.

El Partido Colorado, la plataforma que lo llevó a la vicepresidencia

Uno de los capítulos centrales de su carrera fue su conducción de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Entre 2016 y 2023, Alliana presidió la principal fuerza política paraguaya, una responsabilidad que le permitió consolidar vínculos con distintos sectores del oficialismo y posicionarse como uno de los dirigentes de mayor peso dentro del espacio.

El 30 de abril de 2023, acompañó a Santiago Peña como candidato a vicepresidente en las elecciones generales. La fórmula del Partido Colorado se impuso en los comicios y ambos asumieron sus respectivos cargos el 15 de agosto de 2023, para un período constitucional de cinco años.

Cómo llegó Pedro Alliana a la presidencia de Paraguay

La destitución de Santiago Peña modificó el escenario político paraguayo y activó el mecanismo constitucional de sucesión presidencial. La Constitución de Paraguay establece que el vicepresidente debe reemplazar al presidente en caso de vacancia del cargo, entre otros supuestos. De esta manera, Alliana pasó de ocupar la vicepresidencia a quedar al frente del Poder Ejecutivo.

Su asunción se produjo en medio de una crisis política y financiera vinculada al colapso del Ueno Bank, que tuvo consecuencias sobre millones de clientes y provocó un fuerte cuestionamiento a las autoridades responsables de la supervisión del sistema financiero.

La situación también abrió una etapa de investigaciones judiciales y reconfiguración política dentro del oficialismo.

Los desafíos del nuevo presidente de Paraguay

La gestión de Alliana comienza en un contexto complejo. Entre sus principales desafíos aparece la necesidad de recuperar la confianza en las instituciones, atender las consecuencias del caso Ueno Bank y garantizar respuestas para los ahorristas afectados.

También deberá administrar las tensiones dentro del Partido Colorado, una fuerza que atraviesa un momento de reacomodamiento luego de la salida anticipada de Peña.

En el plano regional, la evolución de la crisis paraguaya será seguida de cerca por los países vecinos, especialmente Argentina, debido a los vínculos comerciales, financieros, energéticos y fronterizos entre ambas naciones.

Los antecedentes políticos de Pedro Alliana, nuevo presidente de Paraguay