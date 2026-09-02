El expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años, se encontraría en grave estado de salud y recibiría asistencia mecánica para mantenerse con vida tras un presunto accidente cerebrovascular, según informó el Diario Las Américas citando una fuente confidencial en La Habana. "En la madrugada de hoy recibimos información desde Cuba, de una fuente muy confidencial pero muy fidedigna, que nos aseguró que Raúl Castro se encuentra en este estado", declaró Iliana Lavastida, directora del medio con sede en Miami, al canal N+ Univision 23. El gobierno cubano no confirmó oficialmente ninguna información sobre el estado de salud del exlíder, y el propio Diario Las Américas desmintió los rumores sobre una supuesta muerte que habían comenzado a circular en redes sociales.

La última aparición pública de Castro fue el 13 de agosto, en el acto por el centenario del nacimiento de su hermano Fidel, donde ingresó ovacionado al teatro Karl Marx de La Habana vestido con su tradicional uniforme verde oliva, junto al presidente Miguel Díaz-Canel y la cúpula del Partido Comunista.

Raúl Castro gobernó Cuba desde 2006 —cuando su hermano Fidel delegó funciones por enfermedad— hasta 2018, cuando fue sucedido por Díaz-Canel. Aunque resignó la presidencia, conservó influencia dentro del poder cubano y mantiene la lealtad de las Fuerzas Armadas. En junio respaldó un paquete de reformas económicas para enfrentar la profunda crisis que atraviesa la isla. Su delicado estado de salud —si se confirma— abriría un nuevo capítulo en la historia política de Cuba: sin Fidel, muerto en 2016, y con Raúl fuera de circulación, el régimen que construyeron los Castro desde 1959 quedaría formalmente en manos de una generación que no participó de la revolución y que debe gestionar una crisis económica sin precedentes en medio de un contexto internacional de máxima presión.