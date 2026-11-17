La red interna altamente clasificada que utiliza la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), denominada NSANet, sufrió una interrupción generalizada en su servicio, impidiendo temporalmente el intercambio habitual de información reservada entre los empleados del organismo. Frente al incidente, la agencia implementó un esquema de ingresos escalonados para su personal mientras los equipos técnicos trabajan para determinar el origen y el alcance de la falla, sobre la cual no se detectaron hasta el momento indicios de una intrusión maliciosa.

Desde la Casa Blanca, la portavoz Lauren Bis descartó que el episodio responda a un ciberataque y llamó a la calma asegurando que no existe una crisis de seguridad nacional. En esa misma línea, funcionarios de inteligencia actuales y retirados explicaron que la caída de NSANet no compromete la capacidad de transmitir informes urgentes al presidente Donald Trump —quien se encuentra en Filipinas antes de viajar a China para reunirse con Xi Jinping y Vladímir Putin—, debido a que el gobierno cuenta con múltiples redes de respaldo y canales redundantes seguros a bordo del Air Force One, al tiempo que el intercambio de inteligencia con los aliados de la red "Five Eyes" continúa operando con normalidad.

El desperfecto en la principal agencia de inteligencia electrónica estadounidense recuerda a un antecedente ocurrido en el año 2000, cuando una falla técnica paralizó durante casi tres días el procesamiento de datos en su sede de Fort Meade. Asimismo, la interrupción se suma a una preocupante seguidilla de colapsos informáticos registrados en los últimos días en Estados Unidos, entre los que se cuentan la paralización nacional de vuelos comerciales por la falla de un enrutador de la FAA en Arkansas, los cortes globales en los servicios Outlook y Teams de Microsoft y las recientes demoras en las plataformas digitales de los principales bancos del país.