El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, recibió una advertencia directa sobre la preparación de los ataques ejecutados por Hamás el 7 de octubre de 2023 aproximadamente diez días antes de su concreción. Según una investigación publicada por el periódico israelí Haaretz, la alerta fue transmitida durante una comunicación telefónica de 45 minutos hacia fines de septiembre por el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, quien recomendó tomar prevenciones ante los planes del grupo armado para desestabilizar la región y fracturar los Acuerdos de Abraham.

El informe periodístico, respaldado en testimonios de altos funcionarios, grabaciones y correspondencia interna, señala que en la conversación participó un asesor del mandatario emiratí con contactos en la Franja de Gaza. De acuerdo con las fuentes citadas, Netanyahu desestimó el aviso al argumentar que la organización liderada por Yahya Sinwar enfocaba sus prioridades en Cisjordania y que las fuerzas israelíes se encontraban preparadas para responder ante cualquier eventualidad. Tras la difusión del reporte, la oficina del primer ministro desmintió la existencia de la llamada y calificó las afirmaciones del diario como carentes de veracidad.

Las revelaciones generaron nuevas discusiones en el ámbito político e institucional de Israel respecto a la cadena de responsabilidades en la prevención de la incursión armada de 2023, la cual dejó un saldo de 1.221 personas muertas y 251 secuestradas en territorio israelí. El hecho marcó el inicio del conflicto bélico en la Franja de Gaza, donde las operaciones militares posteriores han registrado más de 73.600 víctimas mortales, de acuerdo con los reportes de las autoridades sanitarias del enclave palestino.