La disputa judicial por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo en Estados Unidos. La Corte de Nueva York resolvió no revisar el fallo emitido por la Cámara de Apelaciones, una decisión que mantiene vigente la resolución favorable obtenida por la Argentina meses atrás.

La controversia se originó a partir de la nacionalización del 51% de las acciones de la petrolera en 2012. En primera instancia, la jueza Loretta Preska había condenado al Estado argentino a pagar más de 16.000 millones de dólares por considerar que no se respetaron determinadas disposiciones previstas en los estatutos de la compañía.

Sin embargo, en marzo de este año la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revirtió esa sentencia al considerar que la magistrada había realizado una interpretación incorrecta de la legislación argentina aplicable al caso. El tribunal entendió que los reclamos por incumplimiento contractual contra la República no podían prosperar bajo el marco jurídico argentino.

Tras aquella resolución, los demandantes solicitaron una revisión ante una instancia superior. Ahora, la Corte de Nueva York rechazó tomar el caso, por lo que la decisión favorable a la Argentina permanece vigente.

La causa fue iniciada por los fondos Petersen y Eton Park, cuyos derechos litigiosos fueron adquiridos posteriormente por Burford Capital, firma especializada en financiamiento de litigios. Los demandantes sostienen que el Estado argentino debió realizar una oferta pública para adquirir las acciones de los accionistas minoritarios cuando avanzó con la expropiación.

Aunque esta resolución representa un paso favorable para la estrategia judicial argentina, el expediente continúa abierto y todavía quedan instancias procesales pendientes vinculadas a otros aspectos del litigio.