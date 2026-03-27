El reciente fallo en Estados Unidos por la expropiación de YPF no solo cambia el escenario judicial, sino que también abre una lectura política y técnica sobre cómo se defendió el caso. Para el periodista e investigador Juan Ignacio Guarino, hay un punto central que explica el resultado.

“En algún punto le da la razón al Estado argentino”, afirmó en diálogo con el programa Entretiempo por AM550. “Es una muy buena noticia para el país”, enfatizó.

Según explicó, la clave estuvo en la coherencia de la postura oficial a lo largo del tiempo. “Argentina sostuvo una posición constante: que no tenía que hacer la oferta pública porque eso estaba en un estatuto interno de YPF, pero por encima hay una ley nacional que permitió la expropiación”, detalló.

El especialista remarcó que la estrategia se sostuvo durante años

Para Guarino, uno de los aspectos más relevantes del caso es que la defensa no cambió pese a los distintos gobiernos. “Esa línea se mantuvo desde la gestión de Cristina Fernández, con Axel Kicillof como ministro, y siguió en las administraciones posteriores”, señaló.

En ese sentido, consideró que el fallo actual no puede analizarse como un hecho aislado. “Es una estrategia jurídica que se sostuvo durante cuatro gobiernos”, remarcó. También destacó el contexto del proceso judicial. “Se trataba de un fallo de primera instancia y ahora intervino la Cámara de Apelaciones del segundo circuito, que ordena revertirlo”, explicó.

El respaldo de Estados Unidos aparece como un dato clave

Otro elemento que el analista consideró determinante fue el apoyo del Departamento de Justicia estadounidense. “Se presentó como amicus curiae respaldando la posición argentina”, indicó. Para Guarino, esto reduce las chances que avance el reclamo. “Por lo técnico, parece difícil que prospere”, sostuvo. Y agregó un dato relevante: “El fondo que inició la demanda no tenía acciones, compró los derechos del litigio”.

En paralelo, advirtió que el fallo también tendrá impacto en la discusión política local. “Seguramente se utilice”, dijo, aunque aclaró que la base del resultado es previa.

De cara a lo que viene, el especialista planteó que el nuevo escenario podría abrir otras discusiones vinculadas al desarrollo energético del país. Mientras tanto, el caso YPF suma un capítulo clave que refuerza la posición argentina en uno de los litigios más relevantes de los últimos años.

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