“¡Hasta Roma ha llegado el mate!”: la frase del papa León XIV que hizo reír a miles de fieles en Uruguay

El papa León XIV dejó este sábado 7 de noviembre uno de los momentos más distendidos de su visita a Uruguay al convertir al mate en el eje de un mensaje sobre la amistad, el encuentro y la fe. Durante la multitudinaria misa celebrada en Paysandú, el Pontífice provocó sonrisas y risas entre los cerca de 40.000 fieles cuando comenzó a hablar de la tradicional infusión rioplatense, antes de profundizar en un llamado a ser "constructores de puentes".

En su homilía, León XIV explicó que existen tres símbolos que representan a la región: el puente, los palmares y el mate. Al referirse a esta última tradición, reconoció con humor que los uruguayos podían explicar su significado "mejor que yo" y comentó que "¡también hasta Roma ha llegado el mate!", una frase que despertó la reacción de los presentes.

El papa Durante su homilía, León XIV afirmó que el mate representa la amistad y la cercanía entre las personas.

El Papa afirmó que el mate es "signo de familiaridad, de amistad y de encuentro" y sostuvo que enseña a compartir, fortalecer los vínculos y vivir la acogida. También señaló que "tomar mate" es un ritual cargado de simbolismos, donde "se dialoga sin palabras", y recordó que muchas personas también lo comparten en momentos de silencio y oración.

"El mate es signo de familiaridad, de amistad y de encuentro. Nos enseña a compartir y a estar juntos, a estrechar los lazos que nos unen y hermanan. Es signo de acogida, de integración y de valores comunes. Tomar mate es un ritual lleno de simbolismos, donde se dialoga sin palabras y cada detalle posee un significado propio", expresó el Pontífice.

Un llamado a construir puentes

Otro de los ejes de la homilía estuvo centrado en el Puente Internacional General Artigas, que une a Uruguay con Argentina. A partir de esa imagen, León XIV llamó a fortalecer los lazos entre las personas y los pueblos.

"¡Qué importante es ser constructor de puentes!", expresó el Pontífice, al señalar que todos están llamados a unir, comunicar y transmitir la alegría de la fe. Además, remarcó que un puente necesita bases sólidas para resistir las dificultades, del mismo modo que los creyentes requieren una formación firme para sostener su fe y convertirse en instrumentos de unidad y caridad.

Miles de fieles participaron de la misa celebrada en Paysandú este sábado.





En el tramo final de su mensaje, León XIV alentó a los fieles a continuar con la misión evangelizadora y resumió su invitación en una frase: "Sean puentes, para que muchos se encuentren con Jesús". El mensaje marcó el cierre de la celebración en Paysandú, antes de que el Papa regresara a Montevideo para continuar con su agenda en Uruguay.



