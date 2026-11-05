El papa León XIV llega a la Argentina: cuándo viene, qué lugares visitará y dónde celebrará las tres misas

La Argentina se prepara para recibir al papa León XIV. El Sumo Pontífice llegará al país el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay, y permanecerá hasta el miércoles 11, cuando continuará su gira apostólica por América Latina con destino a Perú.

La visita tendrá una duración de cuatro jornadas e incluirá actividades religiosas, encuentros institucionales y reuniones pastorales en distintos puntos del país. El recorrido comprende la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la ciudad bonaerense de Luján.

Uno de los momentos centrales será la celebración de tres misas multitudinarias: la primera en Buenos Aires, la segunda en Córdoba y la última frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales santuarios de la Argentina.

El viaje forma parte de una gira apostólica que también incluye Uruguay y Perú, y responde a las invitaciones realizadas por el presidente Javier Milei y por la Iglesia argentina.

¿Cuándo llega el papa León XIV a la Argentina?

León XIV llegará el domingo 8 de noviembre a las 16.30 al Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires, procedente de Montevideo, Uruguay.

Tras el recibimiento oficial, su primera actividad será una visita al Monumento al General José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en la Plaza San Martín.

A las 17.20 está prevista la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y, media hora después, el encuentro con el presidente Javier Milei.

La jornada continuará a las 18.30 con una reunión con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde el Papa pronunciará un discurso.

La agenda del papa León XIV en la Argentina, día por día

El cronograma oficial difundido por el Vaticano contempla actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

Domingo 8 de noviembre: llegada a Buenos Aires y encuentro con Milei

El primer día de la visita estará dedicado principalmente a las actividades protocolares e institucionales.

16.30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

llegada al Aeroparque Jorge Newbery. 17.00 : visita al Monumento al General San Martín, en Plaza San Martín.

: visita al Monumento al General San Martín, en Plaza San Martín. 17.20 : ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada. 17.50 : encuentro con el presidente Javier Milei.

: encuentro con el presidente Javier Milei. 18.30: reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre: visita al Cottolengo Don Orione y primera misa

La segunda jornada tendrá un fuerte componente social y religioso. Por la mañana, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde se encontrará con el personal y las personas asistidas por la institución.

Luego regresará a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar la primera misa multitudinaria de su visita.

9.15 : visita al personal y a las personas asistidas del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

: visita al personal y a las personas asistidas del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. 11.30 : primera misa en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

: primera misa en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. 16.10 : encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). 17.30 : reunión con líderes de comunidades cristianas y representantes de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

: reunión con líderes de comunidades cristianas y representantes de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. 18.45 : celebración de vísperas con los obispos argentinos y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

: celebración de vísperas con los obispos argentinos y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana. 19.45: cena con los obispos en el Arzobispado.

Martes 10 de noviembre: el Papa viaja a Córdoba

El martes, León XIV viajará a la provincia de Córdoba, donde desarrollará actividades religiosas y pastorales.

La celebración central será una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Por la tarde, mantendrá un encuentro con integrantes de la Iglesia y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

7.30 : salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba.

: salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba. 9.00 : llegada al aeropuerto internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

: llegada al aeropuerto internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella. 10 : segunda misa de la visita, en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

: segunda misa de la visita, en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. 15.15 : encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. 16.55 : partida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires.

: partida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires. 18.10 : llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

: llegada al Aeroparque Jorge Newbery. 20.15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre: visita a una cárcel, misa en Luján y despedida

La última jornada de León XIV en la Argentina comenzará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde saludará a las personas privadas de su libertad.

Después viajará a Luján para celebrar la tercera y última misa de su estadía en el país, en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

8.00 : visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. 10.00 : tercera misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

: tercera misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. 13.30 : ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.

: ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. 14.00: partida en avión rumbo a Lima, Perú.

De esta manera, concluirá la visita apostólica del Papa a la Argentina, antes de continuar su recorrido por otros países de la región.

¿Dónde celebrará las misas el papa León XIV?

Uno de los aspectos más esperados de la visita será la posibilidad de participar de las celebraciones eucarísticas que encabezará el Pontífice.

El programa oficial contempla tres misas en distintos puntos del país:

Buenos Aires: lunes 9 de noviembre, a las 11.30, en el Monumento de los Españoles.

Córdoba: martes 10 de noviembre, a las 10, en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

Luján: miércoles 11 de noviembre, a las 10, en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Las celebraciones serán algunos de los momentos centrales de la visita y se espera la participación de fieles de distintos puntos de la Argentina.

Los motivos de la visita y los encuentros que tendrá el Papa

La agenda de León XIV combina actividades protocolares con encuentros sociales y pastorales. Además de la reunión con Javier Milei, el Pontífice tendrá contacto con personas asistidas en el Cottolengo Don Orione, representantes del mundo del trabajo, jóvenes, integrantes de distintas confesiones religiosas y miembros de la Iglesia argentina.

También visitará un complejo penitenciario y mantendrá encuentros con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales.

El recorrido busca incluir diferentes dimensiones de la vida social y religiosa del país, con especial atención a los sectores vulnerables, el trabajo, la juventud y el diálogo entre las comunidades.

Cuándo son los feriados por la visita del papa León XIV

El Gobierno nacional dispuso feriados con motivo de la llegada del Pontífice. El esquema anunciado establece tres jornadas con distinto alcance territorial:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.

Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

Las medidas fueron dispuestas para acompañar el desarrollo de las actividades previstas durante la visita apostólica.

La llegada de León XIV representa un acontecimiento de especial relevancia para la Iglesia argentina y para los fieles, que tendrán la oportunidad de participar de celebraciones y encuentros con el primer pontífice estadounidense de la historia.