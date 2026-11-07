El papa León XIV encabeza una multitudinaria misa en Paysandú y se prepara para viajar a la Argentina

El papa León XIV encabeza este sábado 7 de noviembre su primera misa en Uruguay, en el Parque París Londres de Paysandú, donde miles de fieles se congregan para participar de uno de los momentos centrales de su visita al país vecino. La celebración comenzó a las 10 y reúne a comunidades locales y peregrinos argentinos que cruzaron la frontera para acompañar al Pontífice.

El Papa arribó en el papamóvil al Parque París Londres, ante miles de personas que se acercaron para verlo y darle la bienvenida. Paysandú, ubicada a unos 375 kilómetros de Montevideo y en el límite con Argentina, recibe al líder religioso con una jornada marcada por la expectativa.

Durante la homilía, León XIV inició su mensaje con un agradecimiento al beato Jacinto Vera, primer obispo de Uruguay. “Recorrió tres veces el territorio de Uruguay”, señaló el Santo Padre al referirse a su legado y su vínculo con la comunidad católica del país.

Al finalizar la celebración, el Pontífice regresa en avión a Montevideo para continuar con su agenda pastoral antes de su llegada a la Argentina. La visita al país vecino genera expectativa por las actividades que encabezará desde este domingo.

Las actividades de León XIV de este sábado

Luego de la misa en Paysandú, el Papa continúa su recorrido en Uruguay con una agenda que incluye:

17:00 – Encuentro social en Casavalle: León XIV visita la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en un barrio de la periferia de Montevideo, donde mantiene un encuentro con la comunidad.

18:00 – Actividad en la Universidad Católica del Uruguay: El Pontífice se reúne con representantes del ámbito educativo y académico.

19:00 – Vigilia en el Estadio Centenario: La jornada finaliza con una vigilia de oración junto a jóvenes y comunidades religiosas.

Tras completar sus actividades en Uruguay, León XIV se prepara para viajar a la Argentina, donde llegará este domingo 8 de noviembre.

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