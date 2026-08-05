Rusia lanzó durante la madrugada de este miércoles uno de sus ataques más devastadores sobre la región de Kiev en semanas, con 24 misiles balísticos y 115 drones que dejaron al menos 17 muertos y 44 heridos en siete puntos alcanzados en la capital y sus alrededores. "Lamentablemente, 17 personas han muerto. Mis condolencias a las familias y los deudos", escribió el presidente Volodímir Zelenski en X, mientras el alcalde Vitali Klitschko advertía que "puede haber más personas bajo los escombros" y que las operaciones de búsqueda y rescate continuaban activas. Entre los heridos, cuatro se encuentran en estado crítico y un conductor de ambulancia resultó lesionado. La Fuerza Aérea ucraniana informó que las defensas antiaéreas lograron derribar o neutralizar 98 de los 115 drones, pero ninguno de los misiles balísticos fue interceptado, un dato que Zelenski subrayó para renovar su pedido urgente a los aliados occidentales de misiles Patriot y sistemas de intercepción.

Los blancos del ataque revelan la lógica de la nueva fase del conflicto: según el presidente ucraniano, los objetivos alcanzados fueron "una cervecería, una bodega para material de construcción y un centro logístico", infraestructura civil que Rusia calificó de instalaciones con uso militar. Los equipos de emergencia trabajaron en incendios de "gran magnitud" en almacenes en Brovary y en varias localidades del distrito, mientras restos de un misil cayeron junto a un edificio residencial y se produjo una fuga de amoníaco controlada por los servicios de emergencia. El ataque también incluyó ofensivas sobre tres buques en el mar Negro que el Ministerio de Defensa ruso describió como embarcaciones de transporte militar ucraniano. Klitschko confirmó además el incendio de un edificio residencial de 20 pisos, "probablemente por impacto de misil".

El ataque llega en un contexto de escalada sostenida: Rusia más que duplicó el uso de misiles en julio, según análisis de la AFP, y el mes fue el más mortífero para los civiles ucranianos desde abril de 2022, con 1.396 muertos y 7.978 heridos en los primeros seis meses de 2026, un aumento del 37% respecto al mismo período de 2025. Zelenski, que se reunió el martes pasado con Trump precisamente para insistir en la producción nacional de Patriot en Ucrania, fue categórico: "Los socios que no estén preparados para colaborar más activamente con el suministro de interceptores pueden contribuir a la aplicación de nuevas sanciones". La demanda ucraniana de defensa antiaérea es la misma desde hace meses; la diferencia es que ahora llega con 17 muertos en una sola madrugada como argumento más contundente que cualquier reunión diplomática.