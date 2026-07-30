Rusia lanzó durante la noche uno de sus ataques más masivos de las últimas semanas contra Ucrania, con 74 misiles y 284 drones que dejaron ocho muertos y decenas de heridos en múltiples regiones del país. El golpe más devastador en términos humanos ocurrió en Radushne, en los alrededores de Krivi Rig, donde un misil balístico impactó directamente contra una vivienda familiar matando a tres niños junto a sus padres. Dos hermanos de las víctimas fueron rescatados con vida de debajo de los escombros. El presidente Volodímir Zelenski confirmó el balance y describió escenas de destrucción en edificios residenciales, negocios e infraestructuras en las regiones de Kiev, Leópolis, Poltava, Járkov, Mikoláyiv, Vínnitsia, Cherkasi e Ivano Frankivsk. "Este terror ruso demuestra una vez más que la protección frente a la amenaza de los misiles rusos es lo más importante", afirmó, urgiendo a los aliados occidentales a suministrar más misiles balísticos a las fuerzas ucranianas.

El Ministerio de Defensa ruso confirmó el ataque en un comunicado publicado en la red MAX, señalando que sus fuerzas golpearon "empresas de la industria militar, telecomunicaciones y centros logísticos" en Kiev, Leópolis y las regiones de Ivano-Frankivsk, Rivne y Dnipropetrovsk, además de atacar "buques de carga en el puerto Yuzni y en alta mar que transportaban cargas militares". La habitual justificación de Moscú —blancos militares e infraestructura crítica— contrasta con la realidad sobre el terreno: una familia con tres niños muertos en su casa en una ciudad del interior ucraniano es el símbolo más brutal de lo que Zelenski llama "terror".

El ataque se produce en un momento de particular tensión diplomática: el conflicto en Medio Oriente consume recursos y atención de la Casa Blanca, y la presión sobre Moscú para avanzar en negociaciones de paz en Ucrania ocupa un plano secundario en la agenda estadounidense. Zelenski lo sabe y aprovecha cada ataque masivo para recordarle a sus aliados que la guerra en su país sigue viva y que la defensa aérea ucraniana necesita más misiles balísticos de los que recibe. Con ocho muertos, incluidos tres niños, y regiones enteras bajo ataque simultáneo, Ucrania enfrenta la misma pregunta que se hace desde febrero de 2022: cuánto tiempo más puede resistir sin el apoyo que necesita.