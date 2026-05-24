Rusia desató uno de los bombardeos más intensos contra Kiev desde el inicio de la invasión hace cuatro años, lanzando 690 aparatos de ataque aéreo —90 misiles y 600 drones de distintos tipos— que mataron a cuatro personas e hirieron a más de 80, según informó la fuerza aérea ucraniana. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, confirmó dos muertos y 56 heridos en la capital, mientras el dirigente de la región de Kiev reportó otras dos víctimas fatales y nueve heridos en su jurisdicción. Entre los proyectiles lanzados por Moscú se detectó un misil balístico de alcance intermedio y, según confirmó el presidente Volodímir Zelenski, un misil hipersónico Oreshnik con capacidad nuclear, en una escalada que eleva el nivel de amenaza del conflicto a un nuevo umbral.

El bombardeo nocturno causó daños generalizados en la infraestructura civil de la ciudad. Zelenski denunció en Telegram que Rusia atacó "tres misiles rusos contra una instalación de abastecimiento de agua, un mercado incendiado, decenas de edificios residenciales dañados, varias escuelas", y fue contundente en su calificación: "Están completamente locos". Las autoridades ucranianas subrayaron que los objetivos elegidos por Moscú son deliberadamente civiles, en una táctica que el propio Zelenski ha denunciado en reiteradas ocasiones como parte de una estrategia de terror sistemático contra la población.

El ataque llega días después de un bombardeo ucraniano contra un liceo en una región ocupada por Rusia, que el presidente Vladimir Putin prometió vengar públicamente. El timing confirma la lógica de represalia escalada que caracteriza al conflicto en esta etapa, y golpea de lleno el frágil proceso diplomático impulsado por Trump, que apenas dos semanas atrás había anunciado un alto el fuego de tres días entre ambos países con intercambio de mil prisioneros. Con Kiev en llamas y un misil hipersónico de capacidad nuclear sobrevolando la capital ucraniana, las perspectivas de una paz negociada parecen más lejanas que nunca.