Tras ser recibido por Yamandú Orsi en Montevideo, León XIV saludó al pueblo de Uruguay y destacó su historia

El papa León XIV saludó a los uruguayos este viernes 6 de noviembre, durante la ceremonia oficial de bienvenida realizada en la Plaza Independencia de Montevideo. El acto contó con la participación del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, autoridades nacionales y representantes diplomáticos.

En su primer mensaje público ante los presentes, el Sumo Pontífice agradeció las palabras de bienvenida del mandatario y extendió su saludo a los uruguayos, incluso a quienes se encuentran fuera del país.

Desde este primer encuentro deseo llegar el saludo a todos los uruguayos donde sea que se encuentren", expresó León XIV.

Además, manifestó su intención de conocer más sobre la historia de Uruguay durante los días que permanecerá en el país: "Durante estos días podré acercarme a su historia".

Uruguay recibe a un Papa después de 38 años

La llegada de León XIV tiene una relevancia histórica para Uruguay: es la primera visita de un Pontífice desde los viajes de Juan Pablo II en 1987 y 1988.

La presencia del Papa se extenderá del 6 al 8 de noviembre y constituye la primera etapa de su gira latinoamericana, que también incluye a la Argentina y Perú.

La invitación formal para esta visita fue realizada por Yamandú Orsi durante un encuentro con León XIV en el Vaticano, en octubre de 2025. En aquella oportunidad, el mandatario uruguayo le había obsequiado una escultura de la Paloma de la Paz, obra del artista Pablo Atchugarry, que posteriormente fue instalada en los Jardines Vaticanos.